Rondleidingen bij Voedselbos De Pelgrim

BELLINGWOLDE – Heb jij weleens door een voedselbos gewandeld? Ben je benieuwd wat hier groeit en bloeit? Kom deze zomer naar één van de rondleidingen in Voedselbos De Pelgrim. De eigenaars vertellen je graag over hun jonge voedselbos.
Alle rondleidingen starten om 10:00 uur en duren ongeveer 1 uur. Je start met koffie, thee en wat lekkers. Je aanmelden is niet nodig; er wordt een bijdrage gevraagd.
|Zaterdagen
|Woensdagen
|4 juli
|8 juli
|18 juli
|22 juli
|1 augustus
|5 augustus
|15 augustus
|19 augustus
Adres: 1e Bovenstreeklaan 1, Bellingwolde
Bron: Anita Bos en Dorine Heij