Anneke Kloppenborg wint Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen 2026

VLAGTWEDDE – Nadat Henk Hebers sr., Elzo Bartels, Leendert Boltjes en Tjaard Toutenhoofd de voorgaande jaren met de titel aan de haal gingen, was het vrijdagavond 15 mei Anneke Kloppenborg (uit Spijk) die zich kon laten kronen tot Vlagtwedder kampioen klaverjassen. Na zeven succesvolle klaverjasavonden in het kader van de seizoenscompetitie van de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde, werd ook deze jaargang dus afgesloten met het Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen (OVKK). Deze kaartavond vond eveneens plaats in de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage in Vlagtwedde. Waren er het vorig jaar nog 24 deelnemers, nu kwamen totaal 38 personen op dit kampioenschap af.
Na de puntentelling bleek dus dat Anneke Kloppenborg met een kleine voorsprong de vijfde klaverjaskampioen van Vlagtwedde was geworden. Met 5286 punten bleef zij Bart Trip nipt voor; hij scoorde 5281 punten. Op de derde plaats eindigde Kina Uildriks met 5250 punten. Vierde en vijfde werden respectievelijk Hennie Bisschop (5090 punten) en Johannes Draatjer (5065 punten). Uit handen van Andries Huisinga ontving Anneke Kloppenborg een mooi vleespakket en ook alle overige deelnemers gingen traditiegetrouw met en een prijs naar huis. De verdere statistieken laten zien dat het gemiddelde van deze speelavond 4581 punten was. De hoogste score in een partij was 1942 punten; de laagste score was 452 punten, in dezelfde partij bij elkaar gekaart.
In oktober 2026 wordt er een start gemaakt met de nieuwe competitie klaverjassen 2026 / 2027 van zeven speelavonden en gelet op het succes van deze laatste kaartavond van het seizoen zal er ook aan het eind van het seizoen 2026 / 2027 vast en zeker weer een open Vlagtwedder kampioenschap worden georganiseerd.
Bron en foto’s: HJ Pleiter