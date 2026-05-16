Brandweer Bellingwolde geeft spectaculaire 112-demonstratie tijdens Hemelvaartfeesten bij Rhederbrug

BELLINGWOLDE – Tijdens de Hemelvaartfeesten bij de Rhederbrug in Bellingwolde verzorgde de brandweer van Brandweer Bellingwolde zaterdagmiddag een spectaculaire demonstratie van een ongevalshulpverlening.
Volgens het scenario kwamen twee personenauto’s met elkaar in botsing, waarbij één van de voertuigen op de zijkant terechtkwam. De ‘slachtoffers’ kwamen bekneld te zitten en moesten door de brandweer worden bevrijd.
Brandweerman Johan Sweertman, die tijdens de demonstratie fungeerde als voice-over en ambulancemedewerker, hield nauw contact met de meldkamer. Niet veel later arriveerde de brandweer met loeiende sirenes en zwaailichten met spoed bij het ongeval.
Ter plaatse werd snel materiaal uitgeladen en bekeken hoe het met de slachtoffers ging. Voordat de reddingsoperatie kon beginnen, werden beide voertuigen gestabiliseerd met blokken en spanbanden.
Vervolgens gingen de hulpverleners vakkundig te werk. Bij één van de auto’s werden de ruiten verwijderd, evenals de deuren en het dak. Tijdens deze reddingsactie bleef een brandweerman continu achter het slachtoffer zitten om haar nek stabiel te houden. Nadat het slachtoffer op een wervelplank was gelegd, werd zij met spoed overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Het tweede slachtoffer bevond zich in de gekantelde auto. Van dit voertuig werd het dak opengezaagd, waarna ook dit slachtoffer veilig kon worden bevrijd.
De demonstratie trok veel bekijks van het aanwezige publiek. Na afloop kregen kinderen de kans om een kijkje te nemen in een brandweerwagen.
Terwijl de jeugd zich ondertussen vermaakte op de kermis, gaven leden van RC Bigscale Junkies demonstraties met hun bestuurbare auto’s. Daarbij werden hoge snelheden bereikt, waardoor er af en toe een voertuig uit de bocht vloog.
Tijdens de demonstraties werkte ook het weer goed mee: het bleef de rest van de middag droog.
Foto’s: Catharina Glazenburg