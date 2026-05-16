‘Filevorming’ bij magisch festival in Veendam

VEENDAM – Het centrum van Veendam trok zaterdag veel bezoekers tijdens het magische festival Ven van Magic. Vooral bij de ballonnenkoningin én bij de tovenaar ontstond lichte filevorming doordat lange rijen kinderen met ouders stonden te wachten. Hierdoor was het op deze punten tijdelijk extra druk, terwijl de rest van het centrum goed doorliep.
Door het centrum liepen diverse sprookjesfiguren die onderdeel waren van een speurtocht. Kinderen konden de figuren opzoeken, afvinken op een uitgedeeld formulier en bij de tovenaar een prijs ophalen. De speurtocht zorgde voor veel activiteit en enthousiasme in de winkelstraten.
Op het Kiwanis Kidsplein op het Veenlustplein was het de hele middag levendig met spelletjes en kinderactiviteiten. Daarnaast waren er optredens van goochelaar Oliver Quist, straattheater door Jos Tipker en live muziek van Ben de Banjoman. Op het hoge deel van het Museumplein trok de mega stormbaan veel sportieve kinderen.
Een bezoeker zei: “Het is hier gezellig, hier is altijd veel te doen.”
In de Kerkstraat waren eveneens activiteiten te vinden, waardoor het daar de hele middag gezellig druk bleef.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl