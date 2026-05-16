Jaarlijkse Kiekenzoekdag in Bellingwolde levert weer waarnemingen op

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 16 mei 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT BUIEN | LANGZAAM MINDER KOUD

Het is vandaag veel vaker droog dan gisteren maar helemáál droog is het nog niet wat de lucht is nog steeds onstabiel en naast mooie opklaringen komen er ook flinke wolkenvelden voorbij. En zo af en toe valt er een lokale bui. Daar kan ook een flink bui tussenzitten. Warm is het ook niet want de maximumtemperatuur is maar 12 graden. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwest dus als het zonnetje schijnt is het aangenaam weer.

Vanavond en vannacht is het droog en vrij helder: minimumtemperatuur rond +3 graden, maar kans op lichte vorst aan de grond. Morgenochtend is er alweer meer bewolking maar het is nog vrijwel overal droog: in de middag en morgenavond valt er af en toe regne. Maximumtemperatuur rond 15 graden, met een zwakke tot matige zuidenwind.

Maandag begint bewolkt met een bui maar dan komen er opklaringen bij. Dinsdag begint juist met zonnige perioden, maar later is het dan bewolkt met ‘s avonds kans op wat regen. Maximum maandag rond 14 graden, dinsdag rond 17 graden. Woensdag is ook lichtjes wisselvallig, daarna zou het een aantal dagen droog moeten zijn met maxima stijgend tot rond de 20 graden.