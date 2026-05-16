Jaarlijkse Kiekenzoekdag in Bellingwolde levert weer waarnemingen op

BELLINGWOLDE – Ondanks dat het weer zaterdag niet altijd meewerkte, zijn tijdens de jaarlijkse Kiekenzoekdag in Oost Groningen opnieuw op meerdere plekken kiekendieven waargenomen. Volgens de organisatie is dat goed nieuws, omdat de waarnemingen belangrijk zijn voor toekomstige beschermingsacties.
De bijeenkomst begon zaterdagochtend om 09.00 uur bij Gert Noordhoff aan de Twee Karspelenweg in Bellingwolde. De deelnemers werden daar ontvangen met koffie en thee, waarna een introductie en instructie volgde over het zoeken naar paartjes kiekendieven.
Na de uitleg werden de verschillende zoekgebieden verdeeld en trokken de deelnemers het veld in om op zoek te gaan naar de vogels. Ondanks wisselende weersomstandigheden werden op diverse locaties toch weer “kieken” gespot.
Aan het einde van de middag kwamen alle deelnemers opnieuw samen bij het startpunt in Bellingwolde. Daar werden per zoekgebied de waarnemingen besproken en gedeeld.
De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
De organisatie van de jaarlijkse Kiekenzoekdag was in handen van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Deze kennisorganisatie houdt zich bezig met de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied en beschikt over zowel een nationaal als internationaal netwerk.
De verzamelde gegevens van de zoekdag kunnen de komende periode worden gebruikt om opnieuw beschermingsmaatregelen te nemen voor de vogels in de regio.
