Mammoetdagen bij het Hunebedcentrum

BORGER – Op zaterdag 23 en zondag 24 mei keren de Mammoetdagen terug in het Hunebedcentrum. Dit jaar staat het evenement niet alleen in het teken van de iconische ijstijdreus, maar ook in het teken van de toekomst. Bezoekers kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij vrijwillige donaties ten goede komen aan de bescherming van de levende verwant van de mammoet: de olifant.
De mammoet zwierf duizenden jaren geleden over onze planeet, maar verdween uiteindelijk, mede door toedoen van de mens. Om die cirkel symbolisch rond te maken, slaat het Hunebedcentrum dit jaar de handen ineen met de stichting Vrienden van de Olifant. Bezoekers kunnen tijdens het evenement niet alleen de prehistorie beleven, maar ook direct bijdragen aan het behoud van olifantenpopulaties wereldwijd.
Activiteiten voor iedereen
Tijdens het weekend worden er tal van extra activiteiten aangeboden die de bezoeker meenemen naar de ijstijd en de steentijd:
⦁ Word paleontoloog: Bezoekers kunnen zelf aan de slag om echte fossielen uit te bikken.
⦁ Stenenexpeditie: Ga op zoek naar zwerfstenen en leer de verhalen achter deze oeroude reizigers.
⦁ IJstijdenrondleiding: Ga mee op en ontdek alles over de ijstijden die in Drenthe zijn geweest.
⦁ Gezamenlijk kunstproject: Er wordt gezamenlijk gebouwd aan een indrukwekkend kunstwerk van een babymammoet.
⦁ Ambachten uit de steentijd: Diverse workshops bieden verdieping in de technieken en het dagelijks leven van onze verre voorouders.
De Mammoetdagen zijn een gratis toevoeging aan het reguliere museumbezoek, waarbij bezoekers kunnen genieten van extra activiteiten. Tickets kunnen van tevoren worden gekocht op de website van het Hunebedcentrum of op de dag zelf bij de entreebalie. Voor meer informatie en het volledige programma, bezoek de website: www.hunebedcentrum.eu/mammoetdagen
Stichting Hunebedcentrum in Borger zet zich in voor de bescherming en educatie rondom archeologische monumenten in Drenthe. Gelegen naast het grootste hunebed van Nederland, trekt het museum jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers die hier alles leren over hunebedden, grafheuvels en de rijke prehistorie van de regio.
Bron: Hunebedcentrum