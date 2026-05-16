Meesterverteller en cabaretier Kees van Amstel komt naar Veendam

VEENDAM – Op zaterdag 23 mei staat cabaretier Kees van Amstel op het podium van theater vanBeresteyn met zijn vijfde solovoorstelling ‘Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af’. Een avond vol scherpe observaties, herkenbare situaties en vooral heel veel humor.
Vrijwel iedereen kent de klassieker uit zijn schooltijd: ‘Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af’. Kees van Amstel gebruikt deze zin als vertrekpunt voor een voorstelling waarin hij het publiek meeneemt naar het klaslokaal en ver daarbuiten. Met zijn unieke stijl weet hij alledaagse situaties om te buigen tot hilarische verhalen die zowel herkenbaar als verrassend zijn.
Van Amstel wordt al jaren geroemd om zijn vertelkunst. Hij wordt niet voor niets een meesterverteller genoemd en weet volgens recensies keer op keer een zaal te laten schudden van het lachen. De Volkskrant omschrijft hem als een “rasverteller die van iedere situatie wel iets komisch weet te maken”, terwijl Trouw schrijft: “Niet alleen is Van Amstel een goede verteller en geoefende grappenmaker, hij weet ook knap een rode draad in zijn voorstelling te verweven.”
Met ‘Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af’ bewijst Kees van Amstel opnieuw waarom hij tot de top van het Nederlandse cabaret behoort. Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol humor, herkenning en sterke verhalen.
Datum: Zaterdag 23 mei 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn