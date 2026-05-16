Onstwedder Boys pakken laatste periode

ONSTWEDDE – De ploeg van trainer Harold Molanus pakte vanmiddag na een 0-0 gelijkspel tegen naaste belager VAKO de derde en laatste periode en hebben zich hiermee geplaatst voor de nacompetitie voor een mogelijke plek volgend seizoen in de 3e klasse.
Door Gert Meulman
Beide ploegen deden vooraf op de ranglijst niet veel voor elkaar onder. Ook de ploeg uit Vries had bij winst nog een grote kans op nacompetitie. Veel strijd vooraf voorspeld dus, wat in beide helften goed was te zien met kansen aan weerszijden.
Een buitenspelgoal en meerdere keren op lat, paal en kansen voor de goal. Dit alles resulteerde in een tot de laatste minuut spannende partij voetbal, waarin de Onstwedders uiteindelijk aan een gelijkspel genoeg hadden voor het behalen van de laatste periode.
Harold Molanus; “Ik vond het een moeizame wedstrijd. We begonnen niet zo best, maar kregen daarna wel wat meer controle. Tweede helft was het meer tegenhouden en hopen op een counter. Wij hebben goed lopen te verdedigen en uiteindelijk denk ik dat het een terechte uitslag was. Het was meer spannend dan goed. Voor de winter wonnen wij geen enkele wedstrijd van de top zes, alleen maar van de ondersten. En na de winterstop hebben we dat wel gedaan. Gewonnen werd van SJS, van Bargeres punten gepakt en gewonnen van SVBO. Daarnaast hebben we ook wat minder blessures gehad en konden altijd wel zo’n beetje in dezelfde opstelling spelen. En uiteindelijk hebben we het in de derde periode harstikke goed gedaan en gaan we nu voor een mooi toetje nog even. We spelen over veertien dagen uit tegen SIOS in Sauwerd. De winnaar van dat duel speelt dan op neutraal terrein tegen een nog niet bekend zijnde tegenstander voor een plek in de 3e klasse.”
