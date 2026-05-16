Op zoek naar kriebelbeestjes in het Dal van de Ruiten Aa

VLAGTWEDDE – Onder bladeren, tussen gras en onder boomstammen krioelt het van het leven. Tijdens deze OERRR‑activiteit op 24 mei gaan kinderen in het Dal van de Ruiten Aa zelf op zoek naar kriebelbeestjes, samen met de boswachter.
OERRR Kriebelbeestjes zoeken in het Dal van de Ruiten Aa
Wat kruipt daar tussen de bladeren? En wie verstopt zich onder een steen of boomstam? In het Dal van de Ruiten Aa leven allerlei kleine dieren die je vaak pas ziet als je goed kijkt. Tijdens deze OERRR‑activiteit op 24 mei gaan kinderen samen met onze boswachter op ontdekkingstocht in de natuur rond Smeerling.
Met loeppotjes en zoekkaarten speuren we naar kriebelbeestjes zoals pissebedden, kevers, spinnen en duizendpoten. De boswachter vertelt waar deze dieren leven, wat ze eten en waarom ze zo belangrijk zijn voor de natuur. Al doende leren kinderen dat zelfs de kleinste dieren een grote rol spelen in het landschap.
Het Dal van de Ruiten Aa is een afwisselend beekdallandschap met graslanden, houtwallen en bosranden. Juist op deze plekken voelen kriebelbeestjes zich thuis. Dat maakt dit gebied een perfecte plek om te ontdekken wat er allemaal leeft, vlak onder je voeten.
Praktische informatie
- Datum: zondagmiddag 24 mei
- Tijd: 14.00 – 15.30 uur
- Leeftijd: 6–12 jaar
- Begeleiding: één ouder of begeleider per kind is verplicht
- Niet geschikt als kinderfeestje
- Aanmelden voor deze excursie is verplicht
- Kleding: kleding die vies mag worden en stevige schoenen; we gaan buiten op pad
- Startlocatie: parkeerplaats Eemboerveld (Dal van de Ruiten Aa)
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch