Rijbewijs ingevorderd van 26 jarige inwoner Stadskanaal

WILDERVANK, STADSKANAAL – Op vrijdag 8 mei is het rijbewijs van een 26 jarige inwoner van Stadskanaal ingevorderd.
De man reed in de namiddag op de Woortmanslaan. Daar was de politie bezig met een snelheidscontrole, waarbij een lasergun werd gebruikt. In een zone waar 60 kilometer per uur is toegestaan reed de Knoalster 128 kilometer per uur; een gecorrigeerde overschrijding van 68 kilometer per uur.
Het rijbewijs van de 26-jarige man werd ter plaatse ingevorderd. Bij een zogenaamde 100% overschrijding; in combinatie met het in gevaar brengen van het verkeer is het mogelijk om ook het voertuig in beslag te nemen. Dit is dan ook gebeurd.
De zaak is ingestuurd naar het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie). Daar wordt bepaald hoe en wanneer de bestuurder zich mag verantwoorden voor zijn verkeersgedrag.