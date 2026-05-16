Westerwolde voor laatste competitiewedstrijd naar Buinen

WESTERWOLDE, BUINEN – Voorafgaande aan de laatste competitie wedstrijd van Westerwolde in en tegen Buinen is het zinvol een zinssnede uit het KNVB-reglement m.b.t. de te vergeven periodekampioenschappen nog eens aandachtig te bekijken. Bij punt 6B staat de volgende tekst: “Als een periodekampioen (lees BNC) niet kan of mag promoveren, dan wordt het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is (of als zodanig is aangemerkt), als vervangende periodekampioen aangewezen.” Misschien dat BNC na het vorige week op De Barlage behaalde periodekampioenschap wel kan en mag promoveren, maar uit betrouwbare bron is gebleken dat de club uit Finsterwolde het volgend seizoen niet in de vierde of derde klasse op zondag wil voetballen, maar een herstart maakt in het zaterdagvoetbal. De grote vraag is dus of BNC aan de nacompetitie kan, mag en gaat deelnemen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er voor Westerwolde plots de kans alsnog toe te treden tot de nacompetitie. Maar om daarvoor op de noodzakelijke vijfde plaats in de competitie te eindigen, moet er minimaal een resultaat worden behaald tegen het al periodekampioen zijnde Buinen. Tenzij ook Gasselternijveen niet tot winst weet te komen tegen Muntendam.

Voor Buinen is de wedstrijd tegen Westerwolde dus eigenlijk om “des keizers baard”. Als vervangend periodekampioen is men al verzekerd van het spelen van nacompetitie. De vraag blijft alleen (en dat heeft ook al weer met BNC te maken) of men de hoogste periodekampioen wordt of de een na hoogste. In het eerste geval speelt men direct op neutraal terrein een finalewedstrijd m.b.t. het veroveren van een plaats in de derde klasse in het seizoen 2026 / 2027. En dat zou zo maar het doel kunnen zijn van de thuisclub deze zondagmiddag. Dat de ploeg momenteel in vorm is moge blijken uit de enorme opmars die de Hondsrugbewoners de afgelopen weken hebben doorgemaakt. Met 41 punten uit 21 wedstrijden met een doelsaldo van 58 – 34 staat men op een keurige derde plaats met zicht op de tweede plaats. Hoe men dan ook hun laatste competitiewedstrijd zondagmiddag zal benaderen zal zondagmiddag vanaf 14.00 uur vrij snel duidelijk worden.

De interpretatie van het reglement m.b.t. het periodekampioenschap is dus voor Westerwolde van wezenlijk belang of het seizoen er in feite al op zit of dat er eventueel toch nog een mogelijkheid bestaat in de nacompetitie aan te moeten treden. Maar omdat je het veld altijd betreedt met de gedachte daar uiteindelijk ook winnend vanaf te gaan, zal het in principe niet veel uitmaken hoe er in Buinen aan de wedstrijd wordt begonnen. Een tot nu toe behoorlijk goed geslaagd seizoen op een waardige manier afsluiten zal vast en zeker bij spelers en begeleiding het uitgangspunt zijn om zodoende het puntentotaal op te schroeven naar maximaal 39 met een nog beter doelsaldo dan 47 – 33.

Scheidsrechter bij Buinen – Westerwolde is dhr. M.. Haanstra. De wedstrijd op sportpark De Woerd in Buinen begint, evenals alle andere wedstrijden in deze laatste speelronde, om 14.00 uur.

De activiteitencommissie van Westerwolde 1 heeft voor deze wedstrijd een bus geregeld. Men zou het leuk vinden als er met deze bus zoveel mogelijk supporters mee gaan om de selectie aan te moedigen in Buinen. De bus zal om 12:20 uur vertrekken bij PC Rendering en zal rond 18:00 uur weer huiswaarts keren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Buinen voor wat muzikaal vertier na de wedstrijd gezorgd, dus het wordt vast gezellig in de kantine! Opgeven kan via Sander van Hoorn (06-37011553). Voor opgave geldt: VOL = VOL. Dus met z’n allen op naar de laatste competitiewedstrijd van het seizoen om onze “elf” ook nu weer aan te moedigen!

HJ Pleiter