Bezoekers genieten van een gevarieerd programma tijdens de Dag van het Park

WINSCHOTEN – In het Stadspark in Winschoten vond vanmiddag de Dag van het Park plaats. Bezoekers konden genieten van een gevarieerd programma vol activiteiten, optredens en informatiestands.
Een van de blikvangers was het Gezondheidsplein, waar bezoekers op een laagdrempelige manier kennis konden maken met gezond leven, bewegen en sport. Zo konden bezoekers zelf een smoothie maken op de smoothiefiets en waren er gratis leefstijlchecks in de Gezonde Huiskamer van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Ook werd informatie gegeven over de kookworkshop ‘Gewoon Goed Eten’ en Appeltje Eitje. Daarnaast konden bezoekers via een enquête aangeven wat zij nodig hebben om gezonder te leven.
Ook op het gebied van bewegen was er volop aandacht. Oldambt Beweegt was aanwezig met informatie over de Nationale Wandel Uitdaging en het Volwassenenfonds en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het FietsVitaalTeam gaf fietsvoorlichting en bezoekers konden deelnemen aan verschillende beweegactiviteiten onder begeleiding van de beweegcoaches van Oldambt Beweegt.
Voor kinderen en jongeren waren er eveneens diverse activiteiten georganiseerd door Huis voor de Sport Groningen en TOF Oldambt. Zij konden onder meer deelnemen aan boogschieten, pittenzak gooien en een interactieve smartdisc.
Daarnaast presenteerden tal van verenigingen en organisaties uit Oldambt zich aan het publiek met demonstraties, activiteiten en informatiestands. Bezoekers kregen zo de kans om vrijblijvend kennis te maken met verschillende clubs en verenigingen.
