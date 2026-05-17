Brandweer rukt opnieuw uit voor ree te water in Stadskanaal

STADSKANAAL – Zaterdagochtend werd de brandweer van Stadskanaal opnieuw opgeroepen voor een te water geraakte ree in het Stadskanaal. Het dier werd zwemmend door voorbijgangers gezien aan de Unikenstraat in Stadskanaal. Zowel politie en brandweer kwamen ter plaatse maar konden het dier niet vinden.
Op de weg terug werd de brandweer aangesproken door buurtbewoners dat het dier zich had verscholen in een tuin aan de Unikenstraat. Het dier zette het op het rennen toen brandweerlieden uit de wagen kwamen. Er is nog geprobeerd het dier te vinden maar deze is waarschijnlijk zijn vrijheid tegemoet gegaan in achterliggende weilanden. Hierop konden de hulpdiensten terugkeren naar de post.
Afgelopen week raakte er ook een ree te water, deze overleefde het niet
