Festival Grasnapolsky viert twaalfde editie in Groningen stad na plotselinge verhuizing

GRONINGEN – Een Hemelvaartweekend lang muziek, kunst en expedities op een bijzondere erfgoedlocatie. Afgelopen dagen vond ontdekfestival Grasnapolsky voor het eerst plaats in stad Groningen. Ondanks de noodgedwongen verhuizing van het festival van de EMG aan het Eemskanaal naar de voormalige suikerfabriek werd het festival een groot succes met een verscheidenheid aan nieuwe muziek, performances, kunst en expedities. Hoogtepunten waren de optredens van Gespuys, Hiqpy, GLINTSAL en badtime. De burgemeester van Groningen, Roelien Kamminga, bracht zaterdag een bezoek aan het festival – dit bevestigt dat de gemeente Grasnapolsky rugdekking geeft.



Variatie, samenwerking en symboliek in programma

De twaalfde editie van Grasnapolsky ging van start op een zonnige Hemelvaartsdag in en rondom de voormalige suikerfabriek. Artists in residence Rens & Jaïr verzorgden de eerste show en openden hun mobiele studio waarin ze het gehele weekend muziek zouden maken met andere Grasnapolsky artiesten. Begin van de avond galmden de woorden ‘we geve ni op’ van de Antwerpse rapper en headliner Yong Yello over het terrein. Een treffende boodschap voor deze spannende eerste dag voor de festivalorganisatie, waarbij hard werken en niet opgeven ondanks tegenslagen werden beloond met een fantastische festivaldag. Tegelijkertijd leerde de Groningse Ko Kliko een volle Balzaal dansen tijdens de workshop ‘Dansen voor Sukkels’. De diversiteit van het programma was vanaf het begin duidelijk en bezoekers kregen een mooie mix voorgeschoteld.

Vele muzikale hoogtepunten volgden gedurende de rest van het weekend. Gespuys gaf de hele Balzaal kippenvel met hun dansbare, stomende set. De excentrieke nonchelange speelde eerder op Grasnapolsky en keerde terug met een nieuw album vol met “Dingen Die Je Horen Wil”. Samen met zijn band krijgt hij de bezoekers vanaf de eerste seconde in beweging en maakt er een onweerstaanbaar feest van. Een andere act die eerder op Grasnapolsky speelde, is Hiqpy. De complimenten en grote boekingen die ze sinds hun show op het festival in 2024 ontvingen zijn terecht. De verwachtingen zijn torenhoog en worden volledig ingelost voor een vol veld bij de Centrale.

Een van de grootste ontdekkingen van het festival was badtime, waarvoor de Pilarenzaal volstroomde en het dringen was voor een plekje binnen om een stuk van de pulserende set mee te maken. De Laatste Show van Rens & Jaïr werd een Grasnapolsky all-star show met gastmuzikanten die op het festival speelden, een feestelijk en muzikaal divers einde van hun artist in residency 2.0. Belgische supersterren GLINTSAL sloten de mainstage van het festival af. Producer en rapper FAISAL en Glints, met hun indrukwekkende decor, veranderden het Grasnapolsky-publiek in een dansende massa terwijl de zon onderging. Een shout-out naar de festivalorganisatie wordt opgevolgd door hun krachtige nummer ‘Mashallah’. Wanneer het duo ‘Free Palestina’ over het terrein scandeert, draait het publiek zich direct om naar de Palestijnse vlag die torenhoog prijkt in de schoorsteen van de voormalige suikerfabriek.

Multidisciplinair programma en expedities

Bij Grasnapolsky kunnen bezoekers niet alleen genieten van muziek en erfgoed. Amsterdams kunstenaarscollectief Touki Delphine presenteerde het hele weekend hun installatie SUPERDRUM: een installatie met 100 zelfspelende trommels vulde De Grote Zaal van de voormalige suikerfabriek. Boven in het gebouw, in ‘de Tussen’ konden bezoekers onder leiding van Lola Lasagna Trouwen voor een dag. Met elkaar, alleen of met een hele groep. Gehuld in trouwjurken werd er veel gelachen en de liefde gevierd. Op vrijdag werden er twee expedities over Groninger geschiedenis georganiseerd in samenwerking met Museum aan de A, een minder zichtbaar stuk geschiedenis van de stad werd belicht in de Stadswandeling Slavernijverleden en op het gerestaureerde graanschip EMMA volgde een groep mensen de route van het graan door de stad. Ondanks dat het festival niet op de beoogde locatie door kon gaan vonden er wel expedities naar de EMG plaats. Hier leidden theatermaker Sijas de Groot en historicus Sebastiaan Vos bezoekers rond door de oude graanfabriek en leerden ze over de geschiedenis van het gebouw, het graan en Groningen. Met de terugkeer van Grasnapolsky keerde ook de stoelendans terug: 100 bezoekers vochten met de grootste glimlach op hun gezicht om een stoeltje.

Transitie en verhuizing

Het thema van Grasnapolsky 2026 “Alles Wordt Altijd Anders” had niet beter gekozen kunnen worden. Na een voorbereiding van maanden voor een festival bij de EMG & Zakkenloods aan het Eemskanaal kwam er vier weken voor het festival nieuws over een noodgedwongen verhuizing. Alles werd anders en Grasnapolsky transformeerde in die vier weken het terrein van de voormalige suikerfabriek naar hun festival. Op deze erfgoedlocatie, doordrongen van industriële charme, ontstond zowel overdag als in de nacht een unieke sfeer. Bezoekers waren enthousiast over de veelzijdige programmering, de imposante setting en de gastvrijheid van het festival.

Mariska Berrevoets, directeur Grasnapolsky: “Het is ongelofelijk om te zien hoe het festival binnen deze korte termijn neergezet is op haar nieuwe locatie, zonder concessies te doen aan productie, programma en look & feel. Voor ons was de absolute voorwaarde dat de locatie en het programma elkaar versterken. Dit hemelvaartweekend bleek dat de suikerfabriek en Grasnapolsky elkaar prachtig kunnen versterken. Het is bizar hoe het team dit in drie weken heeft weten te bewerkstelligen, maar het toont aan dat verandering ook van grote betekenis kan zijn. Er verdwijnen steeds meer speelplekken voor opkomend talent, wat echt een probleem gaat opleveren in de keten. Als je een band als Service aan het eind van hun show hoort roepen: “Het was echt een droom om op Grasnapolsky te kunnen spelen!” en Rens en Jaïr hoort zeggen wat de samenwerking met Grasnapolsky voor hen betekent, dan bevestigt dat dat we nodig zijn én blijven.”



Toename jongeren onder publiek

Grasnapolsky verkocht meer tickets dan in 2024, waarin met name een verschuiving richting een jonger publiek zichtbaar is. Met toegankelijke tickets voor Stadjerspashouders, studenten van Minerva en Noorderpoort en verlaagde passe-partout prijzen, zette het festival een grote stap in toegankelijkheid. Terwijl festivals steeds duurder worden, kiest Grasnapolsky bewust voor het tegenovergestelde, omdat cultuur toegankelijk moet blijven voor iedereen.



Nadat het stof van Grasnapolsky 2026 is neergedaald, gaat de blik vooruit naar de toekomst. Landen in Groningen stad voelde voor de festivalorganisatie ondanks alles tóch als de juiste keuze: na een jaar van transitie is de hernieuwde kennismaking volgens de bezoekers én het festival geslaagd.

Bron: Grasnapolsky