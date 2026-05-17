Inwoners Stadskanaal leven mee met mishandelde kinderen: knuffels, steunacties en oproep tot rust

STADSKANAAL – De zaak rond twee mishandelde kinderen heeft diepe indruk gemaakt op inwoners van Stadskanaal. Terwijl twee vrouwen van 31 en 33 jaar vastzitten op verdenking van ernstige kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving, tonen inwoners massaal hun medeleven met de slachtoffers.

De rechtbank in Groningen behandelde de zaak op 13 mei. De twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van een meisje van 6 jaar en een jongen van 7 jaar. Vooral het meisje zou langdurig en ernstig zijn mishandeld.

Volgens justitie werd het meisje stelselmatig mishandeld. Zo zou zij onder een koude douche zijn gezet, met tie-wraps aan leidingen zijn vastgebonden en opgesloten zijn geweest in een kelder. Ook zou zij gedwongen zijn geweest haar eigen braaksel op te eten. Daarnaast belandde het meisje twee keer in het ziekenhuis. Tijdens de laatste opname zou zij in een kunstmatige coma zijn gebracht. Ze zou ondervoed, uitgedroogd en ernstig verwaarloosd zijn geweest. De mishandeling kwam uiteindelijk aan het licht nadat de school van de kinderen melding maakte van zorgwekkende signalen.

Kinderen op veilige plek

De twee kinderen zijn inmiddels op een veilige, geheime locatie ondergebracht. Ook een oudere broer van het meisje is elders ondergebracht.

De moeder van het meisje verklaarde volgens betrokkenen dat zij door haar vriendin zou zijn gedwongen om haar dochter te mishandelen. De jongen van zeven zou een deel van het geweld hebben gezien. Beide verdachten zitten sinds 14 mei vast en verblijven momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Woede in Stadskanaal

De zaak heeft voor veel woede gezorgd in Stadskanaal. Bij woningen van de verdachten en familieleden werden ramen ingegooid, vernielingen aangericht en werd zelfs een verdacht pakketje achtergelaten.

Uit voorzorg zijn ramen van de betrokken woningen dichtgetimmerd en zijn tuinen afgezet met hekken.

Vanwege de onrust stelde burgemeester Klaas Sloots een noodverordening in voor het gebied rond de Hoofdkade, Julianastraat, Stationslaan en Brugkade in Stadskanaal. Deze maatregel geldt tot vanavond 23.59 uur.

Burgemeester roept op tot kalmte

Tijdens een ingelaste persconferentie riep burgemeester Sloots inwoners op om het recht niet in eigen hand te nemen. “De kinderen zijn veilig, neem het recht niet in eigen hand,” was zijn duidelijke boodschap.

Steunacties voor de kinderen

Tegelijkertijd laten veel inwoners zien dat hun gedachten vooral uitgaan naar de kinderen. Via sociale media ontstond een oproep om knuffels neer te leggen bij betrokken locaties. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Ook zijn inwoners bezig met een inzamelingsactie voor speelgoed, knuffels, boekjes en andere cadeautjes voor de kinderen. Volgens initiatiefnemers is het doel om de slachtoffers een klein lichtpuntje te geven na alles wat zij hebben meegemaakt. Daarnaast wordt er gesproken over een stille tocht in Stadskanaal. Die plannen zijn op dit moment nog niet concreet.

