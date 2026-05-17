Meerdere flats ontruimd vanwege gaslek Groningen

GRONINGEN – Vanwege een gaslek in een buurtkringloop aan de Rivierenhof in Groningen zijn gisteravond meerdere flats ontruimd.
De eerste melding van een gaslek werd rond half tien gedaan. Brandweer Groningen ging ter plaatse. In de buurtkringloop was een behoorlijk gaslek ontstaan. Veiligheidsregio Groningen besloot daarop uit voorzorg meerdere flats te ontruimen. Om de verschillende hulpdiensten goed met elkaar te laten samenwerken werd opgeschaald naar GRIP1. Het gebied werd ruim afgezet.
De brandweer heeft het pand geventileerd. Hiertoe werd ook een aantal ramen ingeslagen, zodat het gas sneller kon ontsnappen en een eventuele explosie kon worden voorkomen.
Om 00.20 uur was de situatie onder controle en konden de geëvacueerde bewoners naar hun woningen terugkeren. De brandweer heeft uitvoerig metingen verricht. Er werd geen verhoogde concentratie gas meer aangetroffen. Enexis heeft de gastoevoer van het pand afgesloten.
Bron: Veiligheidsregio Groningen