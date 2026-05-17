Muzikale fietstocht langs vier kerken in Oldambt

OLDAMBT – Beleef op zondagmiddag 14 juni een bijzonder muziekfestival in vier kerken in het Oldambt: in Finsterwolde, Midwolda, Nieuwolda en Oostwold. Diverse muziekgenres, van barok tot beat, komen langs. Muziek van Groninger bodem. Dit alles in het kader van het jaarlijkse evenement Muziek & Monument.



Voor de derde keer in successie organiseren de vier Oldambtster kerken dit unieke festijn. De 18e eeuwse kerk van Nieuwolda bijt het spits af. Om 12.00 uur is dit het podium voor het Sergei Bolotny Trio. De Oekraïner Bolotny is een virtuoos op de viool. Hij is niet de eerste de beste. In het Noord Nederlands Orkest is hij concertmeester en speelt de eerste viool. Het trio brengt een programma dat niet alleen klassieke muziek omvat, maar ook klezmer, tango en zigeunermuziek brengt. Het trio met Sergei Bolotny op viool, Don Hofstee gitaar en Tim Nobel als bassist speelt met veel passie en virtuositeit dat versterkt wordt door de akoestiek van het historische gebouw.



Aansluitend treedt in de kerk (1738) van Midwolda om 13.45 uur zanger Alex Vissering op met zijn band, begeleid door organist Ludolf Heikens. Onder het motto Midwolmer festival van de laifde: dragen zij de liefde voor muziek en de Groningse taal uit. Het beroemde Hints-orgel trekt alle registers open en geeft zo de ode aan de liefde nog meer vorm. In voorgaande jaren pakte dat samenspel van orgel en band uitstekend uit.



Na de middag spelen om 15.15 uur in de Amsterdamse School kerk in Oostwold drie virtuoze musici de sterren van de hemel. Het Drie Sterren Trio, bestaande uit Don Hofstee: gitaar en viool; Gertie Bruin: accordeon en Bert van Erk op contrabas, brengt een werelds repertoire met hoogtepunten uit diverse genres van klezmer tot cajun, van Balkan tot tango.



Het muziekfestival wordt om 16.45 uur afgesloten in de 13e eeuwse Stefanuskerk in Finsterwolde door het ensemble Da Vida. De musici laten zich inspireren door middeleeuwse en eigentijdse muziek. Van John Downland tot Balkanmuziek. Oude muziek en folklore vloeien naadloos in elkaar over. De muziek van dit veelzijdige ensemble bestaat uit impressies en verhalen van het leven in verschillende landen en tijden.

De tijden van de concerten zijn dusdanig dat de route langs de kerken ook is te fietsen.

Zie voor meer informatie en reservering kaarten www.hintsorgelmidwolda.nl

Bron: Elly Smits