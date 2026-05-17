Sfeervolle bluesmiddag bij Siep&Co in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Zondagmiddag stond bij Stichting Blues in Pekel opnieuw alles in het teken van bluesmuziek tijdens de “Bluessession of the Bands” bij Siep&Co in Oude Pekela.
De middag werd geopend door de voorzitter van Stichting Blues in Pekel, die het publiek welkom heette en kort stilstond bij het bijzondere karakter van deze nieuwe opzet met twee podia.
Het was gezellig druk in de zaal, waar liefhebbers van blues uit de regio genoten van een sfeervolle muziekmiddag. De optredens van Bluesheat en Big Belly’s Bluesband werden enthousiast ontvangen door het publiek. Beide bands speelden een sessie van 45 minuten in één doorlopend blok en brachten daarbij hun eigen stijl naar het podium, wat zorgde voor veel afwisseling gedurende de middag.
Vrijwilligers van Siep&Co hadden in de afgelopen weken hard gewerkt aan de bouw van twee podia in de zaal. Daardoor kon het programma deze middag mooi doorlopen en konden de bands elkaar met slechts een hele kleine onderbreking afwisselen. Dat zorgde voor een prettige sfeer en een vlot verloop van het evenement.
Na de afzonderlijke optredens was er een korte pauze, waarna een gezamenlijke jamsessie volgde, waarbij de muzikanten elkaar moeiteloos aanvulden. Dat leverde meerdere mooie improvisaties en veel enthousiaste reacties vanuit de zaal op. Bezoekers genoten zichtbaar van de muziek, terwijl er tussendoor onder het genot van een drankje volop werd bijgepraat.
Het volgende evenement van Stichting Blues in Pekel is het Late Summer Blues/Rock Festival op 29 augustus, dat eveneens plaatsvindt bij Siep&Co in Oude Pekela. Tijdens dat festival staan optredens gepland van Big Bo Duo, Sopar Blues/Rockband en The Sidekicks.
Freddy Stötefalk