Twaalf jarige Fianna uit Winschoten Gronings Kampioen sneldammen

WINSCHOTEN – De 12-jarige Fianna uit Winschoten is vrijdagavond 15 mei Gronings kampioen geworden in de categorie sneldammen voor pupillen. De Provinciaal Groninger Dambond (PGD) had, de Groningse damverenigingen DV Warffum, Roden/Leek, Damgenootschap Het Noorden uit Groningen en Damclub Winschoten uitgenodigd, met hun jeugd deel te nemen aan het Provinciaal kampioenschap sneldammen. Dit kampioenschap vond, vanaf 16:30 uur, plaats in het Kostverloren Kwartier in de Groningse wijk Kostverloren en was bestemd voor benjamins, welpen, pupillen en aspiranten. Damclub Winschoten had aanvankelijk 9 deelnemers inschreven, echter vier spelers moeten zich om gezondheidsredenen terugtrekken.
Van Damclub Winschoten namen 5 jeugdleden deel aan dit kampioenschap, namelijk bij de benjamins Joab, bij de welpen Thijs en Julia en bij de pupillen Fianna en Simeon. Alle vijf jeugdleden zijn woonachtig in Winschoten. In alle categorieën werd een zogenaamd rondtoernooi gespeeld, onder een speeltempo van “Fischer 5 basisminuten + 5 bonusseconden per zet”. In de benjamin categorie werd Joab gedeeld 2e. In de welpen klasse werd Thijs 5e. In de pupillenklasse werd Fianne ongeslagen kampioen met Simeon op een 4e plaats.
Drie provinciale titels in gemeente Oldambt
De dammers uit de gemeente Oldambt waren de laatste twee maanden met drie Groningse titels uiterst succesvol. Het begon zaterdag 21 maart toen het damteam van CBS De Vossenburcht uit Winschoten Gronings kampioen schooldammen werd in de pupillenklasse voor groep 7/8. Deze titelstrijd vond plaats in Het Hogeland College (HHC) in Warffum. Zaterdag 25 april pakte de 19-jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans de provinciaal Groningse junioren titel, eveneens in Het Hogeland College (HHC) in Warffum. De laatste provinciale titel was voor de 12-jarige Fianna uit Winschoten. In het Kostverloren Kwartier in de Groningse wijk Kostverloren werd ze keurig ongeslagen kampioen in de pupillenklasse.
Het damteam van CBS De Vossenburcht uit Winschoten heeft zich, via de ½ finale op zaterdag 18 april in Hijken, succesvol geplaatst voor de landelijke finale NK-schooldammen op zaterdag 30 mei in MFC De Heerd in het Gelderse Heerde.
Bron: Geert Lubberink