Twaalf jarige Fianna uit Winschoten Gronings Kampioen sneldammen

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 17 mei 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN WAT REGEN | TOT DONDERDAG WISSELVALLIG

De zon hoeven we vandaag eigenlijk niet te verwachten en vooral in de loop van de middag en vanavond zal er ook geregeld wat regen of motregen vallen. Daar zijn geen zware buien bij, maar het wordt soms druilerig en er kan tot middernacht 3 tot 5 mm aan regen vallen. Daarbij wordt de temperatuur nog redelijk want het maximum is zo’n 15 graden, door een zwakke tot matige zuidenwind.

Vannacht en morgen blijft dit front boven onze omgeving en ook dan is er veel bewolking met regelmatig regen of motregen. Dat geldt morgen vooral voor de ochtend en er kan morgen meer dan 5 mm aan regen vallen. Maximum morgen rond 14 graden en dan maar een zwakke tot matige wind uit het zuiden.

Dinsdag begint droog met af en toe zon maar later op de dag komt er weer wat regen bij. Daarna is het woensdag wisselvallig met soms wat zon maar ook een paar buien. Het is pas donderdag en vrijdag dat de zon het meestal gaat overnemen. Middagtemperatuur dinsdag en woensdag rond 16 graden, daarna van 20 tot 22 graden. Voor volgend weekend ziet het er ook vrij zonnig uit.