Veel belangstelling voor opening tentoonstelling Geworteld in MOW Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In Museum Westerwolde, kortweg het MOW in Bellingwolde, is zondagmiddag de tentoonstelling Geworteld officieel geopend. De expositie trok direct veel belangstelling: maar liefst 330 bezoekers waren aanwezig bij de opening. Ook veel van de dertig deelnemende kunstenaars waren daarbij aanwezig.

De opening werd verricht door Obby Veenstra. Een bijzonder moment tijdens de middag was de presentatie van een speciaal voor de tentoonstelling geschreven lied van troubadour Bernard Wubbels. In het nummer bezingt hij het landschap en de bijzondere band van Westerwolde met bomen en natuur.

Met Geworteld duikt het museum in de fascinerende wereld van bomen, bossen en het landschap van Westerwolde. Dertig kunstenaars laten ieder op hun eigen manier zien wat bomen voor hen betekenen. Dat gebeurt in uiteenlopende stijlen en met verschillende materialen.

De naam Westerwolde betekent letterlijk ‘het westelijke woud’ en verwijst naar de lange geschiedenis van de streek als boomrijk gebied. Oude beuken bij boerderijen, populieren langs rechte wegen en karakteristieke eiken aan zandpaden vormen al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van het landschap.

De tentoonstelling laat zien dat bomen meer zijn dan alleen beeldbepalende elementen. Ze zijn stille getuigen van de geschiedenis, spelen een rol in verhalen en mythen en roepen vragen op over bijvoorbeeld het sociale leven van bomen.

Ook jonge bezoekers zijn nadrukkelijk meegenomen in de tentoonstelling. Zij kunnen een speciale route door het museum volgen, bomen tekenen, luisteren naar verhalen en meewerken aan een groeiend kunstwerk.

Daarnaast kunnen bezoekers zelf creatief aan de slag door bijvoorbeeld een boomportret te maken of mee te werken aan een jaarring.

In samenwerking met Bibliotheken Westerwolde is er in het museumbos een verhalenroute uitgezet. Ook worden er een lezing georganiseerd en boekentips gegeven in de bibliotheek van Bellingwolde, allemaal rond het thema bomen en bossen.

Daarnaast loopt nog tot en met 22 mei de publieksactie Mooiste boom van Westerwolde. Inwoners kunnen een foto insturen van hun favoriete boom, samen met het verhaal dat daarbij hoort. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een feestelijke boomviering op zondag 21 juni tijdens het tiendaagse tuinen- en kunstfestival Westerwolde Rijgt.

Foto’s: Jan Glazenburg