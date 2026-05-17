Veelerveen kampioen en volgend seizoen in de 3e Klasse

GIETERVEEN – Eigenlijk was de ploeg van trainer Sven Oost vorige week al zeker van het kampioenschap, maar na de duidelijke 1-6 zege vanmiddag uit bij Gieterveen kon de kampioensschaal in ontvangst worden genomen.



Door Gert Meulman

Vooraf aan de wedstrijd hadden de Veelerveenster drie punten voorsprong op naaste belager BNC met daarnaast 18 goals in de plus een veel beter doelsaldo. En toch was vanaf het begin van de partij tegen Gieterveen te zien dat er voor de volle winst zou worden gespeeld. Daarnaast had thuisclub Gieterveen ook nog punten nodig om van de onderste plekken vandaan te kunnen komen. Dit lukte ondanks felle strijd van de Drenten en toch ook nog een handvol kansen niet. Veelerveen nam na een 1-2 ruststand in de tweede helft duidelijk afstand en legde er nog vier doelpunten bij.



Brian Kuiper maakte na een kwartier spelen de 0-1, dit nadat Kevin Rosevink had geschoten en hij in de rebound op de juiste plek stond. Vlak hierna viel aan de andere kant de gelijkmaker, de mee naar voren gekomen linksback Maarten Mulder schoot hard en hoog de bal boven doelman Thomas Klungel in het doel.

Na een half uur spelen werd na knap doorgaan van Jesse Bergman zijn schot geblokt door doelman Raymond Tienkamp, waarna aanvoerder Alwin Prusen er als de kippen bij was om het goed af te ronden.

Na tien minuten in de tweede helft maakte Veelerveen de 1-3. Uit een corner van Jesse Bergman was het Yannick Kruizinga die bij de tweede paal knap binnenkopte. Niet lang hierna was het dezelfde Bergman die de bal breed gaf op Swen Wichertjes die met een hele knap schot de bal in de bovenhoek deed verdwijnen. De laatste twee doelpunten voor de kampioensploeg van Oost werden gemaakt door de ingevallen Mart Rouppé (pen) en Stan van der Weide.



Sven Oost; “Het kampioenschap is zeker verdiend te noemen, we hebben dit seizoen maar één keer verloren. We hebben met elkaar beter gevoetbald, maar ook vooral beter verdedigd. En dat dan wel met z’n allen, we hebben meer als ploeg gespeeld. Voetballend heb ik het als trainer niet beter gemaakt, wel verdedigend. Hoe het volgend seizoen zal gaan hangt ook wat af van de indeling. Ik denk dat we tegen zondagploegen goed kunnen meekomen, maar dat we het tegen de zaterdagploegen wat zwaarder gaan krijgen.”

Tekst en foto’s: Gert Meulman