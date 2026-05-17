Westerwolde eindigt seizoen in mineur door 4-2 verlies tegen Buinen

BUINEN, VLAGTWEDDE – Westerwolde is er vanmiddag in en tegen Buinen niet in geslaagd het seizoen 2025 / 2026 winnend af te sluiten. In eigen huis was de kersverse vervangend periodekampioen een maatje te groot voor de strijdende “elf” van trainer Mark Kruize en zijn staf. Tot de rust ging de wedstrijd gelijk op, maar in de tweede helft wist de thuisploeg binnen acht minuten een door een eigen doelpunt opgelopen achterstand om te zetten in een 3 – 1 voorsprong. En ondanks het feit dat Westerwolde hierna nog wel de aansluitingstreffer produceerde, was het Mylan Beijering, zoon van oud-Westerwolder Jans Beijering en zijn Yvonne, die het duel definitief op slot gooide en een 4 – 2 eindstand op het prachtige scorebord liet aantekenen. In de wetenschap dat ook Gasselternijveen deze laatste speelronde niet wist te winnen, eindigde Westerwolde het seizoen op een verdienstelijke vijfde plaats in de eindrangschikking. Vooralsnog niet het resultaat om deel te kunnen nemen aan de nacompetitie. Iets verderop vanuit Buiner perspectief gezien, wist Veelerveen wel te winnen van Gieterveen (5 – 1) en kroonde zich derhalve dan ook tot de welverdiende kampioen van deze gemiddeld spannende, maar zeer zeker ook leuke competitie.

Op het prima te bespelen veld in Buinen en onder leiding van scheidsrechter Haanstra deden beide ploegen in de eerste helft weinig voor elkaar onder. Optisch een misschien iets sterker Buinen, maar ook Westerwolde liet aanvallend gezien diverse keren van zich spreken. Gelukkig voor Westerwolde was het doelman Erwin Timmer die regelmatig op de goede plaats stond of met een aantal prima reddingen een achterstand wist te voorkomen. Zonder noemenswaardige bijzonderheden vetrokken beide ploegen dan ook na vijfenveertig minuten voetballen met een 0 – 0 ruststand eensgezind naar de kleedkamer.

Hoe anders verliep de wedstrijd in het tweede bedrijf. Al in de 53e minuut kwam Westerwolde na een verdedigingsfout en een eigen doelpunt van Buinen enigszins gelukkig op voorsprong: 0 – 1. Lang konden spelers, staf en aanhangers van Westerwolde niet van de voorsprong genieten, want in de 58e minuut kon de gelijkmaker al worden genoteerd. Een te korte terugspeelbal kon door doelman Erwin Timmer nog wel worden weggetrapt, maar de bal belandde pardoes in de voeten van aanvoerder Bram Komduur die daarna met zijn prima traptechniek vanaf 40 meter het net van het door Timmer verlaten doel wist te vinden: 1 – 1. Vier minuten later was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Na goed doorzetten van de linker aanvaller van Buinen wist hij de bal tussen de verdediging en de keeper van Westerwolde in het vijfmetergebied te leggen en met een typische spitsengoal was Mylan Beijering met de punt van zijn schoen net iets eerder bij de bal dan geheel Westerwolde: 2 – 1. En toen in de 66e minuut een goed ingeschoten vrije trap door keeper Timmer maar half kon worden verwerkt, was de volgende Buinen-speler er als de kippen bij het derde doelpunt binnen te schieten: 3 – 1. Even leek de spanning nog in de wedstrijd terug te komen via een doelpunt van Frank Riks in de 69e minuut (3 – 2) en als scheidsrechter Haanstra in de 80e minuut de toegekende voordeelregel nog iets langer had toegepast, was het zelfs 3 – 3 geworden. Maar de leidsman besloot vlak voor er gescoord werd alsnog een vrije trap aan Westerwolde toe te kennen. Uiteindelijk was het andermaal Mylan Beijering die de bediener van het scorebord aan het werk zette door in de 84e minuut de voor Buinen verlossende treffer achter Timmer te schieten: 4 – 2. Een eindstand die er voor zorgde dat Buinen, mede door de winst van BNC op Drieborg, de een na hoogste periodekampioen is geworden en derhalve nog twee te winnen wedstrijden van het derdeklasserschap verwijderd is.

En voor Westerwolde is het nu afwachten wat de KNVB met het periodekampioenschap van BNC doet. Moet, gaat, wil de ploeg uit Finsterwolde deelnemen aan de nacompetitie ? Zo ja, (en daar heeft iedere Westerwolder zich in feite al bij neergelegd), dan zit het seizoen erop voor Westerwolde. Zo nee, dan kan het zo maar zijn dat er in ieder geval nog één extra wedstrijd staat te wachten. Voorlopig is het zo dat de Vlagtwedders de competitie afsluiten met een keurige 36 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 49 – 37. Verder was deze laatste speelronde ook doorslaggevend voor het spelen van nacompetitie voor de ploegen die als tiende en elfde zijn geëindigd in 4B. Gieterveen en Engelbert zijn door de uitslagen van vandaag “veroordeeld” tot het spelen van nacompetitie, met als inzet het behoud van hun plaats in de vierde klasse.

Sluiten we de verslagenreeks van dit seizoen af met een hartelijke felicitatie richting Veelerveen. Als je gedurende het gehele seizoen dertien keer weet te winnen, acht keer gelijk speelt en slechts één wedstrijd verliest, ben je een terechte kampioen. Veel succes in de derde klasse ! En wie weet het volgend seizoen een vervolg van deze wedstrijdverslagen …….

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Tim Huls – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Peter Beens (88e min. Kjell Luijten) – Rudie Bergman (70e min. Stefan Veldhuis) – Kevin v.d. Laan – Luca Kiers (60e min. Wilco Huls) – Joran Luijten – Frank Riks – Lars te Bokkel (70e min. Mikai Luijten)

Op de bank verder: Bas Boonman – Sander van Hoorn – Julian Smid – Mark Kruize – Leo Teuben – Marco Wichers – Berend Tonnis (en bij andere wedstrijden ook Johan Kruize)

Scheidsrechters: dhr. M. Haanstra

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 125

Bron en foto’s: HJ Pleiter