Cultuurcafé ‘Soamen goud’ bij Siep&CO

OUDE PEKELA – Op dinsdag 26 mei 2026 organiseert de gemeente Pekela samen met Kultuurloket het Cultuurcafé ‘Soamen goud’.
Het Cultuurcafé is dé plek om op laagdrempelige wijze in contact te komen met andere betrokkenen in de kunst- en cultuursector in de gemeente Pekela. Iedereen die actief is rondom kunst en cultuur in de gemeente Pekela is van harte welkom!
Locatie: Siep&CO, Hendrik Westerstraat 22, Oude Pekela
De inloop is vanaf 19.15 uur, we starten om 19.30 uur en rond 21.00 uur sluiten we het programma af. Het belooft een leuke en inspirerende avond te worden.
De avond wordt gepresenteerd door Erik Hulsegge. In de gezamenlijke aftrap wordt onder andere aandacht besteed aan KultuurCentrale, Club Pekel en theatergroep Waark, die vertelt met welk Pekelder verhaal ze op dit moment bezig zijn in hun nieuwe voorstelling. Ook wordt stil gestaan bij de bijzondere gastlocatie Siep&CO.
Daarna volgt een ‘speeddate’ programma, waarin men op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek kan gaan. Misschien ontstaan er al mooie ideeën voor toekomstige samenwerkingen.
U kunt zich nog tot dinsdag 19 mei aan te melden. Laat daarbij ook even weten met hoeveel personen je komt. Aanmelden via L.Bolderman@pekela.nl.
Bron: Gemeente Pekela