Dansplezier 7de op het Wereldkampioenschap

WINSCHOTEN – Na een jaar vol voorbereidingen en intensieve trainingen had Stichting Dansplezier voor het tweede jaar op rij de eer om Nederland te vertegenwoordigen tijdens het Wereldkampioenschap in Orlando, USA.

Het opnemen tegen de absolute wereldtop is een enorme uitdaging. Landen zoals Oekraïne, China, Venezuela, Italië en Amerika verschijnen vaak met groots opgezette nationale selectieteams aan de start. Deze landen werken meestal met landelijke organisaties die de beste dansers uit het hele land selecteren om topteams samen te stellen.

En daar mag je dan als dansschool uit Winschoten tegenover staan.

Een plek in de top behalen lijkt dan bijna onmogelijk.

Toch wisten de Hiphop-dansers Jeffrey Aukes en Suhayla Khaddaji een geweldige prestatie neer te zetten. Tijdens het eerste Wereldkampioenschap eindigden zij op een knappe 15e plaats. Tijdens het tweede WK wisten zij zich zelfs naar een fantastische 7e plaats van de wereld te dansen.

Het idee dat je 7e van de wereld bent… hoe geweldig is dat?

Naast deze bijzondere wedstrijdervaring heeft het dans- en docententeam ook veel waardevolle contacten gelegd met danscollega’s van wereldniveau. Een unieke en ontzettend leerzame ervaring.

Het Wereldkampioenschap is daarmee voor Stichting Dansplezier meer dan succesvol verlopen. Een onvergetelijke levenservaring die mede mogelijk werd gemaakt dankzij de steun van leden, sponsoren en ondernemers uit Winschoten en ver daarbuiten.

Nu het WK achter de rug is, dansen ruim 50 wedstrijddansers van Stichting Dansplezier op het Europees Kampioenschap in Duitsland, waarna later ook nog het Nederlands Kampioenschap volgt.

Direct na het NK start de dansschool met open auditielessen. Tijdens deze lessen worden de wedstrijdteams voor het nieuwe seizoen samengesteld.

Wil jij ook meedoen met de wedstrijdteams van Stichting Dansplezier in Winschoten? Kijk dan op www.dansplezier.nl voor meer informatie. Deelname aan de auditielessen is gratis. En wie weet dans jij volgend seizoen ook op het Europese of zelfs het Wereldtoneel.

Bron/foto’s: Stichting Dansplezier