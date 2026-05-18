De Teddyberenexpress rijdt weer!

STADSKANAAL, VEENDAM – Het is bijna Pinksteren. En traditiegetrouw rijdt dan de Teddyberenexpress weer op Tweede Pinksterdag (25 mei). Deze dag staat weer helemaal in het teken van onze jonge bezoekers. Met een teddybeer kunnen ze op deze dag gratis met de trein van de STAR mee.
Er loopt op deze dag ook een levensgrote Teddybeer rond. Met alle kleine teddyberen van de kinderen is het uiteraard in de trein ook erg gezellig. Is je Teddybeer ziek? Geen probleem. De Teddyberendokter kijkt naar je beer en maakt ‘m weer beter. Kinderen kunnen zich op deze dag ook laten schminken. Zo loopt iedereen er vrolijk bij! En dat is niet alles, op het station Stadskanaal zijn er nog meer activiteiten voor de jonge bezoekers!
Dienstregeling
De Teddyberenexpress rijdt op deze dag tussen Stadskanaal en Veendam. Om 10.30 en 13.50 uur vertrekt de trein uit Stadskanaal naar Veendam. Vanaf Veendam is een retourtje mogelijk om 11.45 uur.
