Ecotuindagen bij de Tuin van Zevenmeers Zeven

SELLINGEN – Wil je inspiratie op komen doen in een natuurlijke moestuin en fruittuin? Dan ben je op 6 juni van harte welkom in de tuin van Zevenmeers Zeven.
De familie Niewöhner woont drie jaar aan de Zevenmeersveenweg. Daar hebben ze een ecologische moestuin met tunnelkas gecreëerd, met daarin veel verschillende groenten. In de moestuin experimenteren ze met bijvoorbeeld verschillende mulchmaterialen, combinatieteelt naast wisselteelt, en voor hun nieuwe gewassen. Vorig jaar was dat de kalebas. Zo proberen ze ieder jaar weer iets nieuws uit en vallen er soms ook dingen af. Ze kijken wat bij hen en de tuin past. Zo is de tuin ieder jaar anders.
Door de oogst te verwerken als jam, siroop, ingelegde groenten op (zoet)zuur, gedroogde (thee) kruiden, kunnen ze hiervan het hele jaar genieten.
In de fruittuin staan fruitbomen, veel fruitstruiken en onder andere een biodiverse heg voor insecten en vogels. Ook is er een klein vijvertje.
In de tuin is veel plek voor de natuur. Ze hebben in de drie jaar dat ze er wonen gezien dat het aantal dieren (en soorten) gestaag toeneemt. Ook hebben ze een grote diversiteit aan wilde planten in de tuin.
In de tuin werken ze met natuurlijke materialen. De moestuinbedden zijn gemaakt met eikenhouten schaaldelen, de vogelhuisjes van onder andere kalebassen en zijn er diverse takkenrillen.
Bron: familie Niewöhner