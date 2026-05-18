Ecotuindagen bij de Tuin van Zevenmeers Zeven

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 18 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OOK VANDAAG ONBESTENDIG | LATER MEER ZON

Het is regenachtig begonnen en in het verdere verloop van vandaag zal het ook niet droog blijven. Een grote regenzone komt er niet meer, maar in de loop van de dag is er kans op enkele buien. Daar kan vanmiddag ook weer een flinke bui bij zijn, mogelijk eentje met onweer. Later vandaag komen er enkele opklaringen. Vanavond valt er nog een enkele bui maar komende nacht is het droog en vrij helder, al zullen er dan enkele mistbanken ontstaan. Maximumtemperatuur 15 á 16 graden, minimumtemperatuur komende nacht ca. 2 graden.

Morgen begint droog met zonnige perioden, ‘s middags raakt het bewolkt en morgenavond gaat het bij ons af en toe regenen. Maximum morgen rond 16 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Woensdag valt er nog een enkele bui maar daarna is het door hogedrukgebieden in de buurt droog en ook redelijk zonnig. Maxima aan het eind van de week van 20 tot 22 graden en in het komende weekend wellicht nog wat hoger.