Festival Terug naar het begin combineert opvallende line-up met nieuwe kunst in Groninger kerken

GRONINGEN – Met artiesten als Jeangu Macrooy, NAAZ, de Australische Sarah Blasko en Remy van Kesteren + Cape Sleep presenteert Festival Terug naar het begin een opvallende line-up in het Groninger wierdenlandschap. Tegelijkertijd groeit het festival uit tot een plek waar Groninger kerken niet alleen podium zijn, maar ook vertrekpunt voor nieuwe kunst, ontmoeting en experiment. Van 29 t/m 31 mei trekken bezoekers langs karakteristieke kerken en dorpen in Eemsdelta, waar muziek, theater en locatiespecifieke kunstprojecten samenkomen rond vragen over erfgoed, gemeenschap en de betekenis van deze plekken vandaag de dag.

Kerken als vertrekpunt

Terwijl kerkgebouwen in veel regio’s onder druk staan, krijgen ze in Groningen dankzij de inzet van de Stichting Oude Groninger Kerken en betrokken dorpsgemeenschappen steeds vaker een nieuw leven als plekken voor cultuur en ontmoeting. Festival Terug naar het begin sluit daarop aan door samen met makers te onderzoeken wat deze kerken en wierdedorpen vandaag kunnen betekenen. “We willen laten zien dat deze kerken geen monumenten van het verleden zijn, maar plekken waar nieuwe verhalen kunnen ontstaan,” aldus de festivalorganisatie.

Nieuwe producties vanuit het wierdenlandschap

Een belangrijk voorbeeld is De KU/RK in de Stefanuskerk in Holwierde. Schrijver en programmamaker Bowie Redman Barbiers ontwikkelde dit project als een ritueel zonder religie: ergens tussen voorstelling, ontmoeting en inspiratiedienst. Het project werd direct na lancering volledig uitverkocht en krijgt tijdens TNHB een speciale festivaleditie.

Het maakproces ontstond in samenwerking met Jonge Harten, Mijn Thuis Mijn Verhaal en de jongerencommissie van de kerk. De geschiedenis van het gebouw, verhalen uit het dorp en perspectieven van jongeren komen daarin samen. Het resultaat is een programmaonderdeel dat laat zien hoe kunst nieuwe betekenis kan geven aan een plek en gemeenschap.

Ook andere makers laten zich inspireren door Eemsdelta. Kunstenaar Anna Reutinger presenteert in Oosterwijtwerd de installatie I will pick up the cat poop in the yard, over de vaak onzichtbare krachten die een gemeenschap dragen. Documentairemaker Tom Tieman ontwikkelde met Ruimtereis de audiowandeling BAAIERM in Bierum, waarin het alledaagse dorpsleven hoorbaar wordt gemaakt. Studenten van Academie Minerva onderzochten op hun beurt, geïnspireerd door de beschermvrouw van de Mauritiuskerk, hoe zorg voor een plek ook een levenshouding kan zijn. Het resultaat wordt tijdens TNHB gepresenteerd in een tentoonstelling in de kerk.

Met nieuwe samenwerkingen tussen onder meer Jonge Harten, Noordstaat en het Noord Nederlands Orkest biedt TNHB daarnaast ruimte aan jonge makers om zich te verbinden met het Groninger platteland en cultureel erfgoed.

Festivalinformatie

Tijdens Festival Terug naar het begin ontvouwt zich in 15 kerken in de wierdedorpen van Eemsdelta een programma waarin muziek, performance en gesprek samenkomen. Bezoekers kunnen onder meer aansluiten bij een Maluku Sing Along van Jessica Manuputty in de Molukse kerk, een theatraal gesprek over het hiernamaals in de Vredekerk in Loppersum, of de voorstelling Nog niet, maar onderweg van Meindert Talma, Mark Lotterman en Daniël Dee in Godlinze.Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken in de verschillende kerken en dorpen.

Tijdens TNHB worden Groninger kerken niet alleen bezocht, maar opnieuw gebruikt, bevraagd en beleefd, als plekken waar ontmoeting, verbeelding en nieuwe verhalen samenkomen.

Bron: Terug naar het Begin