Gemeentebelangen Oldambt vraagt aandacht voor regeldruk bij evenementen

OLDAMBT – Gemeentebelangen Oldambt (GBO) vraagt aandacht voor de regeldruk bij dorpsfeesten, festivals en andere lokale evenementen. Volgens de partij zijn deze activiteiten van groot belang voor de leefbaarheid, sociale verbinding en lokale economie in de gemeente Oldambt.
Fractievoorzitter Albert Kuiper heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. GBO wil weten of het college bereid is om met organisatoren in gesprek te gaan over eenvoudigere regels en procedures.
“Dorpsfeesten en evenementen brengen mensen bij elkaar. Dan moeten we organisatoren, vaak vrijwilligers, ondersteunen in plaats van ontmoedigen met ingewikkelde regels,” aldus Kuiper.
GBO vraagt onder meer aandacht voor een eenvoudiger aanvraagformulier, heldere communicatie, ruimere mogelijkheden voor een melding in plaats van een vergunning en de invoering van meerjarige vergunningen. Ook wil de partij dat het college de uitkomsten van de gesprekken binnen drie maanden met de gemeenteraad deelt.
