Groninger filmmakers lopen marathon voor speelfilm over aardbevingen

GRONINGEN – Op zondag 31 mei lopen Groninger filmmakers Niels Brouwers en Sander Blom de Marathon van Groningen om aandacht te vragen voor de aardbevingen in Groningen en de problemen rondom de versterkingsoperatie. Met hun deelname aan de marathon willen ze geld ophalen voor de productie van de bioscoopfilm Breuklijn over datzelfde onderwerp, door hun deelname te koppelen aan een crowdfundingscampagne.

De voorbereidingen voor de film zijn al enkele jaren gaande. Eerder namen de makers al een teaser op met beoogd hoofdrolspeler Marcel Hensema. Ook kan het project op steun rekenen van de Groninger Bodem Beweging, Groninger Gasberaad, Vereniging Groninger Dorpen, Erfgoed in Groningen, Warffum Alert en de Filmvereniging Groningen. Zij zijn van mening dat het hoog tijd is dat er een speelfilm komt over dit onderwerp.

Ondanks dat er namelijk enkele documentaires zijn verschenen, is er tot nu toe geen gedramatiseerde fictie over de aardbevingsproblematiek gemaakt. En dat terwijl er inmiddels zo’n 100.000 woningen met schade zijn en er jaarlijks circa 16 mensen vroegtijdig komen te overlijden door alle stress die dit met zich meebrengt, zoals te lezen valt in dit artikel van de NOS: https://nos.nl/collectie/13902/artikel/2432133-meer-sterfgevallen-door-groningse-aardbevingsstress. Hoog tijd dus voor een speelfilm waarin deze problemen zichtbaar en invoelbaar worden gemaakt voor een brede doelgroep.

Breuklijn wordt een dramafilm over de psychologische gevolgen van de aardbevingen en het Gronings erfgoed dat bij de versterkingsoperatie verloren gaat. In Breuklijn volgen we een man die weigert zijn zwaar beschadigde en onveilig verklaarde woning te verlaten, omdat de woning voor hem meer waarde heeft dan nieuwbouw ooit kan vervangen.

Onder de vlag van filmproductiemaatschappij Stichting Noordelijke Verhalen is ook de fondsenwerving in volle gang. Zo wordt het project inmiddels onder andere gesteund door het VSB fonds en Fonds ZOZ en zijn de makers in gesprek met het Nationaal Programma Groningen. Toch is daarmee het budget voor deze bioscoopfilm nog niet rond.

Daarom kiezen de filmmakers nu voor deze sponsorloop. In totaal hopen zij hier een bedrag van €100.000,- mee op te halen, waarvan €30.000,- via een online crowdfunding gericht op particulieren. Voor het resterende bedrag bieden ze regionale bedrijven de mogelijkheid om het project te steunen. Een Gronings verhaal, gemaakt en mogelijk gemaakt door Groningers!

De crowdfunding (en meer informatie over het project) is hier te bekijken: https://www.voordekunst.nl/projecten/21574-rennen-voor-breuklijn-1

