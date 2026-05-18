DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Op 16 mei is bij het station aan de Heinrichstraße tegenover nummer 21 een scooter gestolen. De diefstal vond tussen 05.00 en 16.30 uur plaats. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932 72100.

Op 24 april is rond 13.30 uur op de parkeerplaats van de Lidl aan de Papenwiese een elektrische fiets beschadigd. De fiets stond in een fietsenstaander, maar is door een onbekend persoon omgegooid. Hierdoor ontstonden krassen en raakte het voorste spatbord verbogen. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932 72100.

Aschendorf

Tussen 30 april en 4 mei is op een bedrijfsterrein aan de Oldenburger Straße diesel uit een zeefmachine gestolen. De daders beschadigden het slot van de tank en gingen er met zo’n 100 liter diesel vandoor. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen 05943 92000.

Meppen

Vanmorgen reed om 9.30 uur een 50 jarige vrachtwagenchauffeur in zuidelijke richting op de B70 bij Meppen. Daar werd hij door een personenauto ingehaald. Toen de bestuurder van de personenauto invoegde moest de vrachtwagenchauffeur uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Hierbij schampte hij de vangrail, waardoor schade aan de wielkast ontstond. De exacte omvang van de schade is nog onbekend. De onbekende automobilist is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931 9490.

Tussen 23 april middernacht en 12 mei 15.30 uur zijn in de Am Wallstraat vernielingen gepleegd. Onbekende daders hebben een slagboom en de bijbehorende voetplaten in de gracht gegooid. Ook een reclamebanner werd doorgesneden. De totale schade wordt geschat op ongeveer € 1.000,-. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931 9490.

Bunde

Zaterdagavond kreeg de politie rond 21:30 uur bericht van de politie van Braunschweig over een dodelijk verkeersongeval. Er waren aanwijzingen dat in de regio Bunde een familielid van de bij het ongeval omgekomen persoon was overleden. De politie startte direct een onderzoek. Tijdens dit onderzoek werd bevestigd dat de 70-jarige vader van het slachtoffer was overleden. Het lichaam werd door het Openbaar Ministerie van Aurich in beslag genomen en er werd een autopsie gelast. De autopsie wees op mogelijke misdrijven die tot de dood van de 70-jarige man zouden kunnen hebben geleid. Het onderzoek is nog gaande. Op dit moment kan er geen verdere informatie over het lopende onderzoek worden vrijgegeven.



De politie heeft zaterdagnacht om twee uur tijdens de grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland een 42 jarige Oostenrijkse vrouw aangehouden. Zij was passagier in een internationale touringcar die van Nederland naar Duitsland reisde.

Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er een arrestatiebevel tegen haar openstond. Ze was veroordeeld voor diefstal. Als onderdeel van deze veroordeling moest ze nog een boete van €420 betalen of een gevangenisstraf van 42 dagen uitzitten.



Omdat haar verblijfplaats onbekend was en ze zich dus aan de tenuitvoerlegging onttrok, vaardigden de autoriteiten een arrestatiebevel tegen haar uit. Omdat de 42-jarige de openstaande boete niet kon betalen, moet ze nu bijna anderhalve maand de gevangenis in. Na de politieprocedure werd de vrouw naar een penitentiaire inrichting gebracht. Daarnaast waren twee andere openbare aanklagers geïnteresseerd in de huidige verblijfplaats van de vrouw. Zij hadden beiden een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd. Bij de vrouw werden ook kleine hoeveelheden hasj en cocaïne gevonden en in beslag genomen.



