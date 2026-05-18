Pekela maakt zich op voor Tukker FM: “Als je het goed organiseert, is 10.000 man geen probleem”

PEKELA – Kan een gigantisch tentfeest van TukkerFM met duizenden bezoekers wel soepel verlopen in Pekela? Absoluut, als het aan organisator Eddie Mensink ligt. Tijdens een informatieavond op maandagavond kregen buurtbewoners en geïnteresseerden de kans om vragen te stellen over de impact en de omvang van het aanstaande evenement.
Tijdens de bijeenkomst kregen omwonenden en geïnteresseerden uitleg over onder meer verkeer, veiligheid en hulpdiensten. De organisatie verwacht ongeveer 8.000 bezoekers, terwijl de tent plaats biedt aan maximaal 10.000 mensen.
Op vragen of Pekela niet wordt overlopen, reageerde Mensink duidelijk. “Nee, absoluut niet. Er ligt een verkeersplan en overal wordt naar gekeken. De wegen worden opgemeten en er wordt gekeken wat wel en niet kan.”
