STAP Oldambt maakt kans op Appeltje van Oranje

WINSCHOTEN, GRONINGEN – De organisatie STAP Oldambt maakt kans op een prestigieus Appeltje van Oranje. Vanaf vandaag kunnen inwoners van Groningen stemmen op hun favoriete initiatief via het Oranje Fonds. Naast STAP Oldambt is ook Stichting Nieuw Nabuurschap uit Groningen in de race.
STAP Oldambt behoort tot de vijftig landelijke kanshebbers voor de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. Met het Appeltje van Oranje worden initiatieven beloond die zich inzetten voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en mee kunnen doen. Stemmen kan tot en met 27 mei via het Oranje Fonds.
Armoede en schulden aanpakken
De editie van 2026 staat volledig in het teken van initiatieven die mensen helpen om armoede en schulden duurzaam te doorbreken. Volgens het Oranje Fonds gaat armoede over veel meer dan alleen geldproblemen. Het heeft ook invloed op gezondheid, kansen en deelname aan de samenleving.
Juist organisaties als STAP Oldambt spelen daarin een belangrijke rol. Door dichtbij inwoners te staan, praktische ondersteuning te bieden en problemen bespreekbaar te maken, helpen zij mensen weer vooruit. Daarbij wordt gewerkt vanuit vertrouwen en begrip, vaak met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.
Publieksstem telt mee
Van de vijftig geselecteerde organisaties wordt één initiatief rechtstreeks genomineerd via publieksstemmen. Daarna kiest een vakjury tijdens een pitchdag in juni nog negen andere genomineerden.
Uiteindelijk blijven drie winnaars over. Zij ontvangen in oktober een Appeltje van Oranje uit handen van koningin Máxima der Nederlanden op Paleis Noordeinde. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, ontworpen door prinses Beatrix der Nederlanden, en een geldbedrag van 25.000 euro.
Voor STAP Oldambt betekent een nominatie niet alleen landelijke erkenning, maar ook extra steun voor het belangrijke werk dat de organisatie in de regio verricht. Inwoners die het initiatief een stem willen geven, kunnen dat nog doen tot en met 27 mei.