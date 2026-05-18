Twee vrouwen uit Stadskanaal drie dagen langer vast

STADSKANAAL – De officier van justitie heeft besloten dat twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal drie dagen langer vast blijven zitten. Dit nadat de rechter-commissaris de inverzekeringstelling van de beide verdachten rechtmatig heeft bevonden. De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.
De officier van justitie moet nu binnen deze drie dagen beslissen of de verdachten zullen worden voorgeleid. De beide verdachten zitten in beperkingen.
Bron: O.M.