Beschuit met muisjes in Vriescheloo

VRIESCHELOO – In Vriescheloo zijn twee ooievaars uit het ei gekropen.
Op 1 februari 2023 werd op initiatief van de Dorpsraad in Vriescheloo een ooievaarsnest geplaatst. Het nest staat aan de Dorpsstraat in Vriescheloo, vlakbij het kunstwerk Honger naar koren, gemaakt in 1991 door Paul de Vos.
Het nest werd, samen met de firma Meendering, geplaatst door de familie H.L. van Zetten. Deze familie heeft een agrarisch bedrijf in de buurt van Wageningen. Al vele jaren bouwen ze op ambachtelijke wijze ooievaarsnesten, die ze in Nederland, België en Frankrijk plaatsen. Het basisnest is 135 centimeter in doorsnee en is gemaakt van een gebogen frame en ingevlochten met door hen zelf gekweekte wilgentenen. In het nest ligt hooi. De tien meter lange nestpaal is gemaakt van Douglashout.
Meerdere keren werden ooievaars bij en op het nest gespot. Dit voorjaar streek er een paartje neer. Het gezinnetje is nu uitgebreid met twee jongen.
Hilvert Huizing ging op kraamvisite en maakte onderstaande foto’s: