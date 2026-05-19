Bestuur Avondvierdaagse Vlagtwedde zoekt verkeersregelaars

VLAGTWEDDE – Het bestuur van de Avondvierdaagse Vlagtwedde is dringend op zoek naar verkeersregelaars voor de Avond4daagse.
Kunt u in de week van 2 tot en met 5 juni één of meer dagen helpen, mail dan naar estheravond4daagsevlagtwedde@gmail.com De tijden liggen tussen 16.30 uur en 21.00 uur, maar korter is uiteraard ook mogelijk.
Op woensdag 27 mei is tussen 11.00 en 12.00 uur de voorinschrijving in MFA ’t Aambeeld Vlagtwedde, Smederij 12. Vrijdagavond 29 mei tussen 18.00 uur en 20.00 uur in Jumbo Vlagtwedde. Op 2 juni is er ook nog mogelijkheid tot inschrijven, namelijk van 17.00 tot 18.30 uur bij partycentrum Rendering. Vanwege de drukte verzoekt de organisatie u om gebruik te maken van de voorinschrijving.
Starttijden dinsdag-donderdag 2 t/m 4 juni tussen 17.00 uur en 18.30 uur bij Partycentrum Rendering. Vrijdag 5 juni opstellen stoet vanaf 18.30 uur. Er wordt in- en vooral rondom Vlagtwedde gewandeld.
U kunt de avondvierdaagse lopen in twee afstanden, 5 en 10 kilometer. U dient bij het inschrijven aan te geven welke afstand u wilt wandelen. Wel is het toegestaan om een avond te wisselen van afstand, dit hoeft u niet per avond aan te geven.
Alle routes zijn voorzien van een rustplaats en op de 10 kilometerroutes is een extra rustplaats. Ook is er op gevaarlijke punten begeleiding bij het oversteken.
De routes worden binnenkort gedeeld op Facebook.
Bron: Avondvierdaagse Vlagtwedde