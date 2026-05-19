Filmhuis vanBeresteyn vertoont ontroerend oorlogsdrama The Choral

VEENDAM – Op dinsdag 26 mei 2026 presenteert Filmhuis vanBeresteyn het warme en inspirerende drama The Choral. Deze Britse film, geregisseerd door Nicholas Hytner, neemt bezoekers mee naar het door oorlog getekende Yorkshire van 1916, waar muziek een bron van hoop en verbondenheid blijkt in een tijd van grote onzekerheid.
Wanneer het lokale mannenkoor dreigt te verdwijnen doordat vrijwel alle zangers naar het front zijn vertrokken, besluit het bestuur door te zetten. Nieuwe leden worden gevonden in de jongens van het dorp; tieners die zelf aan de vooravond staan van militaire dienst. Tegelijkertijd wordt de strenge en gedreven Dr. Henry Guthrie (Ralph Fiennes) aangesteld als nieuwe dirigent. Onder zijn compromisloze maar gepassioneerde leiding ontdekken de jongens de kracht van samen zingen: kameraadschap, troost en een sprankje hoop.
The Choral is geschreven door de gelauwerde Britse auteur Alan Bennett en markeert zijn vierde samenwerking met regisseur Hytner. De film wordt gedragen door een indrukwekkende cast, met naast Ralph Fiennes ook rollen voor onder anderen Roger Allam, Mark Addy en Simon Russell Beale. Het resultaat is een charmant en nostalgisch drama dat de waarde van kunst in moeilijke tijden centraal stelt.
Datum: Dinsdag 26 mei 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn