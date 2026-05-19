Groninger Ondernemersprijs maakt genomineerden bekend

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 19 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN | NA MORGEN WARMER

Het ziet er vandaag eerst nog redelijk uit maar de bewolking gaat toenemen en in de loop van vanmiddag en vooral vanavond is er kans op wat regen. Veel valt er niet maar het kan vanavond soms een beetje druilerig worden. De wind is meest matig uit het zuidoosten tot zuiden, later uit het zuiden. De maximumtemperatuur is ongeveer 16 graden.

Vannacht blijft het een beetje regenachtig. Morgenochtend is het eerst droog maar de kans op enkele buien neemt overdag snel toe. Vooral morgenmiddag is een flinke bui mogelijk, morgenavond is het droog en dan zijn er meer opklaringen. Maximum morgen ca. 16 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Donderdag begint dan die mooie periode met meer zon en hogere temperaturen. Donderdag is er nog een matige zuidwestenwind. Dat geeft ongeveer half bewolkt weer met een maximumtemperatuur van 19 graden, maar op vrijdag en zaterdag is er zwakke veranderlijke wind. De zon kan dan goed zijn werk doen en de temperatuut gaat per dag omhoog: vrijdag is 24 of 25 graden uiteindelijk haalbaar, zaterdag wordt het wellicht 25 tot 27 graden. Zondag en begin volgende week blijft het dan vrij mooi weer, maar de wind kan dan draaien naar het noorden en dat geeft enige afkoeling.