Groninger Ondernemersprijs maakt genomineerden bekend

GRONINGEN – De tien genomineerden voor de GOP 2026 zijn nu bekend.
Inschrijven als deelnemer kon tot begin april. Ondernemers konden hun eigen bedrijf opgeven of een andere Groningse onderneming voordragen, die zich positief onderscheidt.
De jury heeft half mei een eerste selectie gemaakt, een shortlist met tien genomineerden.
Die tien Groningse bedrijven kregen de afgelopen dagen bericht met het goede nieuws dat ze op die lijst staan.
De eerste officiële ontmoeting tussen de genomineerden en de mensen achter de GOP (bestuur, sponsors en andere vaste partners) is gepland op 18 juni, de intussen traditionele Netwerkbijeenkomst. Later dit jaar volgen nog een Pitchbijeenkomst, met voor elke genomineerde precies 3 minuten spreektijd. Nog dezelfde dag worden er vijf finalisten gekozen; een soort ‘halve finale’ dus. De finale is op 19 november in Martiniplaza.
De genomineerden.
Wat meteen al blijkt: de gekozen bedrijven zijn op allerlei manieren heel divers. Bovendien verdeeld over de hele provincie, met vestigingsplaatsen in de gemeenten Westerkwartier, Midden-Groningen, Hogeland, Westerwolde, Oldambt en ten slotte vier bedrijven in de gemeente Groningen.
Dit zijn ze, op alfabetische volgorde. Met bij elke bedrijfsnaam de voornaamste activiteiten of specialiteit:
> Eekels Technology B.V., Hoogezand
Technische automatisering, elektrotechniek en werktuigbouw, Marine & Offshore, Industrie & Infra
> Elzinga Groep BV, Uithuizermeeden
Specialist in grondwerken en weg- en waterbouwprojecten, in de sectoren Industrie, Infra en Logistiek
> Innosend, Groningen
Webshop Logistiek en E-commerce, werkt samen met vervoerders en webshopeigenaren
> KWINT B.V., Groningen
Specialist in hef- en hijsmiddelen, zoals staalkabels, kabelsystemen en hijsbanden, eigen zeilmakerij
> Laudermarke Group, Ter Apel
LED-verlichting, vooral voor voertuigen in de agrarische sector en bosbouw, stallen en werkplaatsen
> De Marne’s Fabrieken BV, Groningen
Makers van Marne mosterd en Marne mosterdsauzen
> New Nexus, Haren
Digitale innovatie, software en IT-consultancy
> Newthex Ned B.V., Kolham
Werktuigkundig ingenieurs, makers van maritieme deuren, luiken en liften
> Posta7, TolbertHet grootste indoor leisureconcept van Noord-Nederland. Voor een dagje uit of een event of gewoon lekker loungen.
> SGGB bv, Winschoten
Horizontaal gestuurd boren, of ‘sleufloze, gestuurde grondboringen’, gebruik en afvoeren bentoniet.
Bron: ZieOmmeZijde