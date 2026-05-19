Jongeren actief betrekken in je dorp? Kom 9 juni naar de themabijeenkomst van Groninger Dorpen

TER APELKANAAL – Op dinsdag 9 juni vindt in Dorpshuis Ter Apelkanaal vindt de volgende themabijeenkomst voor dorpshuisbesturen, stichtingen en verenigingen in en rondom Ter Apelkanaal plaats. De bijeenkomst is voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in jongerenparticipatie.
Groninger Dorpen zet in 2026 actief in op jongerenparticipatie in dorpen. Dorpshuizen, stichtingen en verenigingen willen jongeren graag betrekken, maar hebben in de praktijk vragen over bereik, gesprek en zeggenschap. Met een reeks themabijeenkomsten biedt Groninger Dorpen praktische ondersteuning.
Tijdens de bijeenkomst worden twee praktische workshops aangeboden: één workshop vanuit Groninger Dorpen en één workshop verzorgd door Jimmy’s. Jimmy’s is een jongerenorganisatie waarin jongeren zelf actief aan de slag gaan met ideeën, projecten en vraagstukken die voor hen belangrijk zijn. De organisatie ondersteunt jongeren bij het opzetten van initiatieven en zorgt dat hun stem wordt gehoord richting organisaties en gemeenten.
Romy Misran laat voorbeelden zien vanuit de praktijk en onderzoeken die zij hebben gedaan. Daarnaast is er aandacht voor het Loko Loket, een regeling waarmee jongeren tot €1.000,- kunnen aanvragen om hun ideeën in het dorp uit te voeren.
Kom vooral ook samen met jongeren naar de bijeenkomst; hun perspectief is juist van grote waarde in het gesprek.
Praktische informatie
Datum: Dinsdag 9 juni 2026
Tijd: 19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: Dorpshuis Ter Apelkanaal
Deelname is gratis.
Aanmelden via: https://groningerdorpen.nl/agenda/themabijeenkomst-jongerenparticipatie-ter-apelkanaal/
Overige bijeenkomsten 2026
Oostwold (17 september)
Bron: Geeske Meems
Foto: Ivan Samkov