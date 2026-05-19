DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Op 16 mei zag een voorbijganger rond 2.00 uur ’s nachts een brandende vuilniscontainer op het terrein van de Anne Frank School in Meppen en waarschuwde direct de brandweer. De container raakte volledig door de brand verwoest. Volgens de huidige bevindingen is de brand veroorzaakt door een nog hete wegwerpbarbeque die in de vuilnisbak was gegooid.

Tussen zaterdag 16 mei 10:30 uur en maandag hebben onbekende personen geprobeerd in te breken bij het gebouw van de voedselbank aan de Heideweg in Meppen. Volgens de huidige informatie is het de daders niet gelukt het gebouw binnen te komen. De politie is een onderzoek gestart.

Getuigen die informatie kunnen verstrekken worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen op 05931 9490.

Papenburg

Op maandag 18 mei vond rond 16:44 uur aan het Mittelkanal rechts in Papenburg een ongeval plaats. Een 56-jarige bestuurder van een Ford Focus reed op de K108 vanuit de richting Friesenstraße richting Splitting rechts. Bij het links afslaan naar links zag hij een tegemoetkomende VW Sharan over het hoofd. De twee voertuigen botsten. De 30-jarige vrouwelijke bestuurster van de VW liep lichte verwondingen op. Een vierjarig kind, dat ook in de auto zat, bleef volgens de eerste bevindingen ongedeerd. Beiden werden uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Beide voertuigen liepen materiële schade op.

Gisteren vond tussen 18:55 en 19:25 uur aan de “Am Stadtpark” in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Hierbij raakte een geparkeerde zilverkleurige VW Sharan beschadigd. Dit gebeurde vermoedelijk door een voertuig met aanhanger. De materiële schade wordt geschat op ongeveer € 6.000. De bestuurder van het andere voertuig, wiens identiteit nog onbekend is, is vervolgens van de plaats van het ongeval gevlucht zonder aangifte te doen.

De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het betrokken voertuig contact op te nemen met het politiebureau van Papenburg op 04961/9260.

Dörpen

Vanmorgen vond rond 6:30 uur op het perron aan de Neudörpener Straße een ernstig ongeluk plaats. Een 39-jarige man reed met zijn e-scooter de helling op naar perron 2 en wilde daar stoppen. Vermoedelijk door een defect aan de remmen reed hij rechtdoor, over de perronrand, en viel samen met zijn e-scooter op de rails. Gelukkig zag de man de naderende goederentrein op tijd en kon hij nog net de veiligheidszone onder de perronrand inrijden voordat de trein hem raakte. De machinist zag de man op de rails en zette onmiddellijk een noodstop in. Desondanks botste de goederentrein tegen de e-scooter, die volledig werd vernield. De 39-jarige man liep door de val ernstige verwondingen op en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd niet door de trein geraakt. Het spoor was tot 7:45 uur afgesloten.