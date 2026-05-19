Meerdere woningen ontruimd vanwege grote brand Scheemda (Update)

SCHEEMDA – Sinds 8.20 uur vanmorgen woedt in Scheemda een grote brand.

Brandweer Scheemda werd om 8.21 uur opgeroepen voor een gasbrand in een rijtjeswoning aan de Kerkstraat i n Scheemda. Vanwege de omvang van de brand werden meerdere korpsen uit de regio gealarmeerd. Om de verschillende hulpdiensten beter met elkaar te laten samenwerken schaalde Veiligheidsregio Groningen op naar GRIP 1, grote brand. Er werd een groot watertransport opgezet.

Vanwege de rookontwikkeling is er in de omgeving van kerkstraat in Scheemda een NL-Alert verstuurd.

De brand sloeg over naar een naastgelegen woning. Er werd opgeschaald naar zeer grote brand en er kwam een Mobiele Commando Unit ter plaatse. Dit wordt ook wel een ook wel ‘crisiscentrum op wielen’ genoemd. Het is een flexibel operationeel hoofdkwartier. Het wordt ingezet om hulpdiensten direct ter plaatse een uitvalsbasis te bieden voor coördinatie en besluitvorming.

Omdat er nog steeds vrije uitstroom van het gas was, moest de brandweer op veilige afstand de brand blussen. Het gebied werd ruim afgezet. Door de opschaling kwamen veel hulpdiensten ter plaatse.

Om van bovenaf een beter zicht op deze brand te verkrijgen werd het drone-team van brandweer Winsum opgeroepen. Zij kunnen kunnen ook de temperatuur meten in de aangrenzende woningen. Dit is voor de brandweer een ideaal hulpmiddel om het juiste beeld te geven wat voor onze inzet belangrijk kan zijn.

Omwonenden moesten hun huizen verlaten. Zij werden bij een locatie aan de Molenstraat ondergebracht.

Voor zover bekend raakte niemand gewond en naar verluidt zijn er ook geen dieren gewond geraakt.

Update

Omdat de brand zich verspreidt heeft via de isolatieschil op het dak, is het voor de brandweer een lastige klus om deze brand te blussen. Door de isolatie kon de brand zich verspreiden naar de aangrenzende woningen.

Ook de vierde woning staat in brand. Enexis is druk bezig om gasleidingen op te graven en af te sluiten. Omdat de brand voornamelijk zich via het dak heeft verspreid, wordt met twee hoogwerkers geblust.

Brand meester

De brandweer is de brand meester. Verder uitbreiding van de brand is er niet. Ze gaan nu de brand van binnen en buiten afblussen. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen. Het gas is inmiddels afgesloten. Dat kan ook inhouden dat meerdere woningen op dit moment geen gas hebben. Enexis is druk bezig om dat probleem op te lossen.

Het is niet bekend hoe het gaslek kon ontstaan.