Nieuwe crisis in Ter Apel dreigt: vrees voor extreme drukte vanaf volgende maand

TER APEL – De gemeente Westerwolde houdt rekening met een forse toename van de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanaf volgende maand. De nieuwe prognoses komen op een moment dat de maatschappelijke en politieke verhoudingen al op scherp staan.
Door de invoering van het Europese migratiepact start op 12 juni een nieuw aanmeldsysteem. Omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) deze ingrijpende technische omslag voorlopig alleen in Ter Apel toepast, en de locatie in Budel daardoor als uitwijkplek wegvalt, kunnen asielzoekers niet meer worden doorgestuurd. De gemeente en het COA laten aan de NOS weten te vrezen voor chaos bij het aanmeldcentrum Ter Apel, omdat de volledige toestroom van nieuwe aanvragen nu op één enkele plek moet worden opgevangen.
Door de verwachte stijging van de instroom dreigt het complex in juni opnieuw structureel over de kritieke grens van 2000 asielzoekers heen te gaan. Eerdere overschrijdingen veroorzaakten al grote logistieke problemen en leidden tot miljoenenclaims voor het COA. De gemeente Westerwolde inde tot nu toe al meer dan 6,5 miljoen euro aan dwangsommen van het COA.