Nieuwe oproep: denk ook na over een digitaal noodpakket

REGIO – Steeds meer dagelijkse zaken verlopen digitaal. Van bankieren tot contact met familie en van routebeschrijvingen tot medische gegevens: veel mensen zijn afhankelijk van internet en apps. Maar wat gebeurt er als die tijdelijk uitvallen? Volgens overheid en deskundigen is het verstandig om daar vooraf over na te denken.
Naast het bekende noodpakket met water, eten en een zaklamp, wordt daarom ook aandacht gevraagd voor een zogenoemd digitaal noodpakket. Dat moet helpen wanneer internet, mobiele netwerken of online diensten onverwacht niet beschikbaar zijn.
Voorbereid zijn op storingen
De overheid wijst er al langer op dat huishoudens voorbereid moeten zijn op noodsituaties. Denk aan langdurige stroomstoringen, cyberaanvallen of andere situaties waarbij voorzieningen tijdelijk niet werken. Een standaard noodpakket bevat onder meer drinkwater, houdbaar voedsel, batterijen, een radio en contant geld.
Omdat steeds meer belangrijke informatie online staat, adviseren experts nu ook om digitale gegevens veilig offline te bewaren.
Belangrijke documenten veilig opslaan
Een digitaal noodpakket bestaat uit belangrijke gegevens die beschikbaar blijven als internet of apps niet werken. Daarbij kan gedacht worden aan kopieën van identiteitsbewijzen, verzekeringspapieren, medische gegevens en belangrijke wachtwoorden.
Experts adviseren om deze informatie goed beveiligd te bewaren, bijvoorbeeld in een afgesloten map of in een beveiligde app op de telefoon. Ook contactgegevens van huisarts, familieleden, bank of garage kunnen handig zijn om offline beschikbaar te hebben.
Daarnaast kan het verstandig zijn om routekaarten vooraf te downloaden, zodat navigatie ook zonder internet mogelijk blijft.
Maak vooraf afspraken
Ook communicatie speelt een belangrijke rol bij noodsituaties. Daarom wordt aangeraden om met familie of vrienden afspraken te maken over alternatieve manieren van contact. Bijvoorbeeld waar mensen elkaar kunnen ontmoeten wanneer bellen of berichten sturen niet lukt.
Volgens deskundigen helpt het bovendien om samen over voorbereidingen te praten. In buurthuizen, verenigingen of met buurtgenoten kunnen tips en ervaringen worden gedeeld, waardoor mensen beter voorbereid zijn op onverwachte situaties.