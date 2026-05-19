Rondvaarten met de Dieverdoatsie in Ter Apel tijdens het Pinksterweekend

TER APEL – Komend weekend vaart de Dieverdoatsie met rondvaarten rondom Ter Apel en op het Ruiten-A-kanaal in Ter Apel. Op vrijdag, Pinksterzondag en Pinkstermaandag zijn er nog genoeg plekken vrij aan boord. De zaterdag vervalt omdat het schip dan elders wordt ingezet.

Vrijdag 22 mei, zondag 24 mei en óók maandag 25 mei a.s. kunt u meevaren op een historisch schip in Ter Apel en bosrijke frisgroene omgeving. Zelfs de temperaturen zijn goed voor een geslaagde rondvaart.

De vaartocht duurt ongeveer 2,5 uur en maakt een aantal lussen door de kanalen van Ter Apel. Daarbij wordt ook het met fraaie bossen omgeven Ruiten-A-kanaal bevaren en tot aan de Ter Apeler Sluis in het gehucht Laudermarke (bekend van de Lourdesgrot op die plek).

De vaartocht op een oud schip, zoals dat vroeger ging, komt weer helemaal tot leven met deze rondvaarten. De tocht is niet alleen voor volwassenen en senioren de moeite waard maar zeker ook voor gezinnen met schoolgaande kinderen. De bootreis is altijd weer een belevenis.

Aan boord bevinden zich een toilet en horecavoorzieningen koffie, thee, frisdranken enz. De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers, die graag hun steentje bijdragen aan een geslaagde vaartocht. De boot heeft een vaste startplaats vanaf de steigers bij de Roswinkelerbrug in het centrum van Ter Apel (tegenover restaurant Kwalitaria/Musketiers). Hier kunt u ook gratis parkeren tijdens de Pinksterdagen.

Vertrek van de Dieverdoatsie steeds om 13.00 uur, en de terugkomst rond 15.30 uur.

Reserveren is wel noodzakelijk.

U kunt reserveren op het boekingsnummer van de VBT Ter Apel, die deze tochten organiseert. Het boekingsnummer is : 06 – 21.41.68.89. Eventueel bij geen gehoor: 06 – 51.61.51.05 Desgewenst per email kan ook: ton.kuper@planet.nl

De volgende maand, in het weekend van 12, 13 en 14 juni a.s. komt de Dieverdoatsie opnieuw in actie in Ter Apel. Ook dan kunt u boeken; zie onderstaand vaarrooster.

U bent van harte welkom en ziet en ervaart Ter Apel nu eens op een andere en heel positieve manier.

Bron: VBT Ter Apel (Vereniging ter Bevordering van Toerisme in Ter Apel en omgeving)