Stichting Duofietsen Ter Apel woensdag weer van start

TER APEL – Op woensdag 20 mei a.s. om 14.00 uur opent de Stichting Duofietsen Ter Apel e.o. het seizoen 2026 met de eerste rit. De tocht start bij Kloosterheerd.
De stichting organiseert ritten met haar eigen duofietsen en mag daarbij ook de duofietsen van Kloosterheerd en Borg Westerwolde gebruiken. De deelnemers (ook wel: gasten) zijn mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen. Zij rijden met een vrijwilliger samen op de duofiets. Vrijwilligers zetten veilige routes uit. In deze routes wordt een koffie/theestop ingebouwd, zodat er volop gelegenheid is voor sociaal contact en gezellig samenzijn. Op deze manier hoopt de Stichting Duofietsen Ter Apel e.o. een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Ter Apel.
Het wordt het vijfde seizoen van de stichting, die in 2022 haar debuut beleefde.
In 2022 bezat de stichting drie eigen duofietsen, inmiddels zijn dat er al negen. Een van die duofietsen is een rolstoelfiets.
De ritten worden gereden op de woensdagen en de donderdagen. Sinds vorig jaar rijden we daarnaast ook nog ritten met bewoners van Borg Westerwolde.
Uiteraard is er een weerprotocol van kracht, als het te koud of te warm is, of er wordt regen voorspeld, kunnen (reeds geplande) ritten afgelast worden.