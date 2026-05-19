Vernieuwde rotonde en nieuw wooncomplex geven Onstwedde frisse uitstraling

ONSTWEDDE – De rotonde bij de entree van Onstwedde heeft de afgelopen periode een flinke opknapbeurt gekregen. Nadat de bekende diamant al eerder terugkeerde op zijn vertrouwde plek, was nu de omgeving rondom de rotonde aan de beurt. Samen met Stichting Ocrea Onstwedde en de gemeente Stadskanaal zorgde Hoveniersbedrijf De Korenbloem uit Alteveer voor een vernieuwde en verzorgde uitstraling van de dorpsentree.
Bij het nieuwe ontwerp is bewust gekozen voor rust en eenvoud. De combinatie van antraciete stenen en verschillende siergrassen geeft de rotonde een moderne en stijlvolle uitstraling, terwijl de diamant nadrukkelijk het middelpunt blijft. Volgens de betrokken partijen laat het project zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook zichtbaar kan worden gemaakt in de praktijk: een nette entree voor het dorp én tegelijkertijd een visitekaartje voor het hoveniersbedrijf.
Ook de komende jaren blijft Hoveniersbedrijf De Korenbloem verantwoordelijk voor het onderhoud van de rotonde, zodat deze er verzorgd uit blijft zien. (Bron: Onstwedde Info)
De vernieuwde rotonde vormt bovendien straks het uitzicht voor een aantal bewoners van het nieuwe appartementencomplex Kroonstee. Het complex werd gisteren officieel geopend door wethouder Egbert Hofstra en aannemer Geert Hulshof.
Kroonstee bestaat uit zes ruime appartementen en is speciaal ontworpen voor bewoners die waarde hechten aan comfortabel en modern wonen. De appartementen zijn onder meer voorzien van een warmtepomp en vloerverwarming. Daarnaast liggen voorzieningen zoals de bakker, slager, supermarkt en bibliotheek op loopafstand.
Het ontwerp van het complex is gemaakt door Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing. De bouw werd uitgevoerd door Hofstra Hulshof Bouw B.V.
Foto’s: Hilvert Huizing