Zondagmiddag 17 mei was „Dag van het Park“ in Winschoten succesvol

WINSCHOTEN – Zondagmiddag 17 mei mocht de “Dag van het Park” in het Winschoter Stadspark zich verheugen in een grote publieke belangstelling. Ondanks de minder gunstige weersvoorspelling was “Pluvius” de ca. 40 deelnemende groepen, organisatie en het talrijke publiek goed gezind. De bezoekers konden namelijk in een uitstekende ambiance, van 13:00 tot 17:00 uur, in alle rust kennis maken met diverse takken van sport en andere bezigheden.
Stichting ZO Groningen
Mick Zuurman van stichting ZO Groningen had zo’n twee maanden geleden alle sportverenigingen in de gemeente Oldambt geïnviteerd om deel te nemen aan deze traditionele “Dag van het Park”. Doel van dit evenement is namelijk het promoten van de sport en andere bezigheden onder het aanwezige publiek. Onder de deelnemers waren bijvoorbeeld de Flying Birds, Atletiekvereniging Aquilo, Hockeyclub Winschoten, WPKC & vogelvereniging Oldambt, Artistics Rollerclub Noord Nederland, Tennis- en Padel Sla Raak uit Winschoten, Winschoter rolschaatsclub, Huis voor de Sport Groningen, Judoschool Tan-Ren Jutsu, Stichting Move On Outdoor Survivalrun, Bridgeclub Winschoten, Schaakclub van der Linde uit Winschoten en Damclub Winschoten actief. Daarnaast droegen Bibliotheek Winschoten, COA Winschoten, Clubhuis de Horizon, Regenboog Winschoten, STILO, Oldambt gezond, Oldambt beweegt, SOB Winschoten met oude brandweerauto’s hun steentje bij voor een geslaagde middag. Over de gehele route in het Stadspark inclusief de Kinderboerderij werd gezorgd voor de “inwendige mens” van een kop koffie tot een ijsje. Tenslotte werd met een mobiele act, het geheel voorzien van een muzikale omlijsting.
Vaste stek in Stadspark
Wat ooit, begin deze eeuw werd opgezet aan de achterzijde van het Winschoter Rosarium, vanaf de zogenaamde “bankjes” via de Rhododendron-route richting het Stadspark, is de
laatste edities is gekozen voor het Stadspark met uitzondering van de Flying Birds die hun permanente “thuishaven” tussen het Stadpark en het Rosarium hebben. Kortom de huidige locatie was een unieke ambiance voor alle deelnemers en publiek.
Denksportplein
Bridgeclub Winschoten, Schaakclub Van der Linde uit Winschoten en Damclub Winschoten stonden voor de derde keer in successie op het zogenaamde “Denksportplein” dat ook nu weer gesitueerd was op het parkeerterrein van de Kinderboerderij. Hier kon het enthousiaste publiek genieten van de diverse denksporten.
Bron: Geert Lubberink