Banenbeurzen met werkgevers uit Oost-Groningen

WINSCHOTEN, VEENDAM, STADSKANAAL – Zin in een nieuwe baan? Of ben je net klaar van school en wil je dolgraag aan de slag? Werkgevers uit Oost-Groningen staan te popelen om met jou in gesprek te gaan. Dus kom naar de Banenbeurzen in Winschoten, Stadskanaal en Veendam en pak je kans!
Op de Banenbeurs kun je in een leuke sfeer kennismaken met bedrijven uit diverse sectoren, zoals techniek, industrie, zorg en zakelijke dienstverlening. Ook zijn er onderwijsinstellingen aanwezig waarmee je kunt sparren over jouw toekomst. En dit kost jou helemaal niets. Behalve een klein beetje tijd.
Waar en wanneer is het?
Woensdag 27 mei 2026 13:00 – 17:00 uur Tramwerkplaats, Havenkade-West 3, 9672 BB Winschoten
Vrijdag 5 juni 2026 + Zaterdag 6 juni 2026 13:00 – 17:00 uur Raadhuisplein Stadskanaal
Woensdag 17 juni 2026 13:00 – 17:00 uur Van Beresteyn, Museumplein 5a Veendam
Iedereen die toe is aan een (nieuwe) baan is welkom. Je hoeft je niet aan te melden.
Bron en foto’s: Werk in Zicht