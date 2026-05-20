Brand verwoest twee auto’s in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vannacht zijn in Stadskanaal twee auto’s door brand verwoest.
Rond kwart voor twee vannacht kreeg brandweer Stadskanaal de melding van een autobrand aan de Zadelmaker in Stadskanaal. Bij een garagebedrijf op een stond een personenauto in brand. Achter een hekwerk, naast de brandende auto, stond een bedrijfsbus. Het vuur sloeg er naar over.
De brandweer kon niet meer voorkomen dat beide auto’s door de brand ernstig beschadigd raakten.
Bijna een maand geleden brandde op de carpoolplaats aan de van Boekerenweg ook een auto uit en in de nacht van 4 mei een truck aan de Manegelaan. Afgelopen winter werd Stadskanaal ook al geteisterd door een reeks autobranden.
Er wordt door de politie onderzoek gedaan.