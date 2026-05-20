Brandweer Bellingwolde organiseert open dag op 30 mei 

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 30 mei 2026 organiseert Brandweer Bellingwolde een open dag. Jong en oud krijgen de unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij diverse hulpdiensten. Met spectaculaire demonstraties en een indrukwekkend wagenpark belooft het een dag vol beleving te worden.
Ontmoet de hulpverleners en hun materieel
Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd programma waarbij zowel modern materieel als historische voertuigen te bewonderen zijn. Naast de voertuigen van brandweerpost Bellingwolde zelf, zijn diverse partners uit de regio aanwezig om hun werkzaamheden te presenteren.
Onder de aanwezige diensten en voertuigen bevinden zich:
- Brandweer hoogwerker
- Politie
- Brandweer Rhede: Internationale samenwerking met onze Duitse collega’s.
- Stichting Oud Brandweermateriaal: Een nostalgische blik op de brandbestrijding van vroeger.
- OVRT & Bergingsbedrijf Fruitema: Specialisten in berging.
- Ziegler Brandweertechniek: Innovatie op het gebied van blusvoertuigen.
Actie en demonstraties
Gedurende de dag worden er verschillende demonstraties gegeven waarbij de vaardigheden van de hulpverleners goed zichtbaar zijn. Bezoekers kunnen onder andere het volgende verwachten:
- Technische Hulpverlening: Wat gebeurt er bij een ernstig verkeersongeval? De brandweer laat zien hoe zij slachtoffers uit benarde posities bevrijden.
- Vlam in de pan: Een leerzame demonstratie over de gevaren in de keuken en hoe je hier veilig mee omgaat.
- Jeugdbrandweer: De brandweermannen en -vrouwen van de toekomst laten zien wat zij in hun mars hebben tijdens een eigen inzet.
Praktische informatie
De open dag is gratis toegankelijk en biedt vermaak voor het hele gezin. Het is dé kans om direct in gesprek te gaan met de mensen die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid in de regio.
Bron: Brandweer Groningen