Buiten slapen in Ter Apel voor Stadskanaal geen optie

STADSKANAAL, TER APEL – Als het opnieuw zover komt dat asielzoekers buiten moeten slapen voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel, is de gemeente Stadskanaal weer bereid iets voor deze mensen te betekenen. “Schrijnend is het”, aldus burgemeester Klaas Sloots. “Als het zover komt dat
mensen dreigen buiten door te moeten brengen, dan nemen wij onze humanitaire verantwoordelijkheid. Wij helpen onze buren”. Dat de gemeente Stadskanaal hier rekening mee houdt, is uit nood. Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw zo vol is heeft het COA gecontroleerde toegang ingesteld. De meest kwetsbare asielzoekers krijgen daarbij voorrang. Voor andere asielzoekers is niet zeker of zij direct een plek krijgen en bestaat de kans dat ze buiten moeten overnachten.
Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie onvoorstelbaar: “Het is niet te bevatten dat we opnieuw op dit punt staan. We hebben dit eerder meegemaakt en toen al gezegd: dit mag geen terugkerend noodscenario worden. Toch gebeurt het weer. In Ter Apel dreigen mensen buiten te moeten slapen.”
Landelijke regie nodig
De burgemeester benadrukt dat noodopvang door buurgemeenten geen structurele oplossing is. “Wij springen bij als het echt niet anders kan. Maar dit is telkens het blussen van dezelfde brand. De landelijke regie ontbreekt nog steeds. Daardoor komt de druk iedere keer terecht bij Ter Apel, Westerwolde en de gemeenten in de omgeving.”
Sloots roept het Rijk opnieuw op om verantwoordelijkheid te nemen: “Zorg voor voldoende opvangplekken. Spreid de verantwoordelijkheid eerlijk over het land. Gemeenten kunnen helpen, maar gemeenten kunnen dit probleem niet alleen oplossen.”
Bron: Gemeente Stadskanaal